Monolit u Rumuniji nestao kao i onaj u Americi

Sjajni metalni monolit nestao je danas iz rumunskog planinskog okruga Neamt, četiri dana nakon što je njegova iznenadna pojava u blizini drevne dačanske tvrđave izazvala spekulacije da je možda povezan s misterioznom strukturom viđenom u SAD.

Sličan stub primijećen je u pustinji Jute u SAD prije otprilike dvije nedjelje, prenio je Rojters.

Umjesto spekulacija da se radi o vanzemaljskom predmetu, istina o rumunskom monolitu je prozaičnija.

"Struktura visoka 2,8 metara nestala je preko noći jednako tiho kao što je i postavljena prošle nedjelje", rekao je britanskoj novinskoj agenciji novinar Robert Josub iz lokalnog dnevnika "Ziar Pijatra Neamt", koji je vidio strukturu.

"Neidentifikovana osoba, očigledno loš lokalni zavarivač, napravila je to. Sada je ostala samo mala rupa prekrivena kamenitim tlom", otkrili su lokalni izvještači, rekao je on, prenosi Tanjug.

Konstrukcija od metala je imala loše zavaren spoj, naveo je Josub.

Portparolka policije Pijatra Neamta, Georgijana Mosu izjavila je da policija sprovodi istragu o nelegalno instaliranoj strukturi na zaštićenom arheološkom području 27. novembra.

