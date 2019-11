Mračna strana svakog znaka: Bijes, laži, posesivnosti i drame

Koliko god bili ljubazni, jednostavni, pristupačni, iskreni i empatični, negdje zasigurno "čuči" jedan dio vaše ličnosti koji je pomalo zastrašujuć. Niko nije idealan, niti sasvim loš, većina nas ima obje strane koje su u različitim životnim periodima različito zastupljene. Neke od tih osobina možda su dio nasljeđa povezan s konstelacijom zvijezda u trenutku vašeg rođenja, pri čemu, naravno, okolnosti u kojima živite mogu uticati na to u kojoj mjeri će se određena osobina razviti.

Ponekad neke loše strane ličnosti mogu izbiti na vidjelo kad smo u stresu, pritisnuti obavezama ili problemima, ili zato što ste povrijeđeni ili bijesni. Ponekad su neke od njih prisutne stalno, poput zlobe ili prekomjerne ljubomore, odnosno straha i slično. Naravno, postoje i neke loše osobine koje ponekad mogu biti i korisne, vama ili drugima (na primjer tvrdoglavost), ali u svakom slučaju, dobro bi bilo prepoznati ih, upoznati i naučiti kako ih u slučaju potrebe možemo kontrolisati. Provjerite svoju mračnu stranu prema horoskopskom znaku:

OVAN (21. marta - 19. aprila)

Ovnovi su uopšteno zastrašujući zbog svog temperamenta i zbog toga što se strašna bura može roditi ni iz čega. Oko Ovnova morate hodati kao po jajima - vrlo oprezno, jer nema načina da se pripremite za njihov bijes. Da bi stvari bile još gore, skloni su sukobima i tome da bez pardona govore ono što misle, čak i ako znaju da će ono što govore nekome nauditi. Ali, Ovan zna iskazivati ljutnju i na fizički način - bacanjem stvari u zid, na pod i razbijanjem.

BIK (20. aprila - 20. maja)

Bikova zastrašujuća strana je njegova tvrdoglavost, to vam zasigurno nije nova informacija. Kad Bik počne strugati kopitima po zemlji i formira stavove o nečemu, gotovo je nemoguće natjerati ga da promijeni mišljenje. Bik je tip osobe koja je spremna da odgrize sebi nos u inat drugima, odnosno ne mijenjati stavove i ponašanje čak i kad je to na njihovu štetu. Iako tvrdoglavost može biti od pomoći kad treba ostvariti ciljeve, zastrašujuće je kad se morate sukobiti s Bikom zbog toga.

BLIZANCI (21. maja - 20. juna)

Zastrašujuće kod njih je to da su izuzetni lažljivci. Neki to pripisuju njihovoj dualnoj ličnosti, zbog koje, kažu, djeluju dvolično, ali to nije sasvim točno. Oni ne uživaju u laganju, ono je za njih nužno zlo. Mnogi od njih uživaju u ogovaranju ljude, ali uvijek za to imaju opravdanje. Najčešće se vade time da nisu zlonamjerni, nego fascinirani nekim, ali su u osnovi - tračare.

RAK (21. juna - 22. jula)

Rak može biti zastrašujući u svojoj posesivnosti. Rakovi su vrlo emocionalni i ponekad ih strah zaledi i dovede do toga da se zalijepe za nekoga. Ne žele gušiti nikoga, ali im postane teško pustiti čovjeka, što vrijedi i za bivše partnere. To pogotovo dolazi do izražaja ako osjete da se neko želi povući, tada njihov "pritisak" pojača. Vrijeme prije prekida veze, vrijeme samog prekida, kao i nakon toga izuzetno je emotivno vrijeme za Rakove i teško je spriječiti u tome da vas "udave".

LAV (23. jula - 22. avgusta)

Lav postaje zastrašujući kad dobije priliku za pretjerivanje u dramatizaciji. Može biti dobro raspoložen, ali onda ga i najmanja sitnica razjari i može je protumačiti kao šamar. Sve za njih odmah postaje velika stvar i samo se Lav sam može zaustaviti u tome da ne uništi sve što mu stoji na putu. Ponekad je te drame previše. Život nije kazalište, ne treba baš sve prolaziti uz prenaglašene emocije i nije svaka sitnica razlog za sukob. Ali, ko se usudi to objasniti Lavu?

DJEVICA (23. avgusta - 22. septembra)

Zastrašuje njihova potreba za savršenstvom. Jedno je imati smiješno visoka očekivanja za sebe, ali kad to uključuje i druge ljude, to nije dobro. Kad ljudima stalno tražite nedostatke i greške te u svemu vidite razlog za prigovor, to može biti zastrašujuće za čovjeka koji vam je blizu. Više je nego zastrašujuće stalno biti uz osobu koja se ponaša kao da ti stalno sudi.

VAGA (23. septembra - 22. oktobra)

Zastrašujuće je to u kojoj mjeri su se u stanju ufurati u ulogu žrtve. Imaju jednu šarmantnu i genijalnu stranu koju pokazuju prema drugima, ali i stranicu na kojoj je uklesano sve loše što im je iko ikada učinio. Koliko god traže saosjećanje drugih, toliko im nedostaje empatije prema drugima i razumijevanja prema nekome za koga smatraju da im je nanio nepravdu. I nikad ne znate hoće li Vagu napustiti njena ljutnja, ili čeka priliku za osvetu.

ŠKORPIJA (23. oktobra - 21. novembra)

Škorpije su zastrašujuće u svojoj fascinaciji istinskim zločinom. Doduše, mnogi od nas vole pogledati vijesti iz crne kronike, dokumentarce o zločinima ili CSI serije. Ali Škorpije se dušom i srcem unose u to. Vole posjećivati ​​mjesta zločina (ona gdje se zločin davno dogodio) i smišljati vlastite teorije. Oni su sjajni analitičari kad je u pitanju zločin, posebno ubistvo. I svi znaju da ako se Škorpija želi osvetiti, osvetiće se. I možete se samo nadati da opsjednutost serijama i pričama o zločinu ne služi kao inspiracija.

STRIJELAC (22. novembra - 21. decembra)

Nedosljednost Strijelca često može biti zastrašujuća. U jednom trenutku rade ono što su obećali, a sljedećeg potpuno zaborave na to. Ne sviđa im se kad osjete da ih neko želi "vezati", pa tako ponekad ne žele preuzeti odgovornost. Strijelci mogu biti neodgovorni, krajnje opušteni i bezbrižni, a kad se suoče s problemom, postaju izgubljeni. Istovremeno, ne nedostaje im samopouzdanja, pa ako im neko pokuša dati korisne komentare, neće se dobro provesti.

JARAC (22. decembra - 19. januara)

Jarac je zastrašujući zbog toga koliko može biti emocionalno hladan, odnosno "odvojen". Jedna je stvar držati emocije pod kontrolom na poslu, ali kod kuće je to nešto drugo. Jarac može biti izuzetno koncentrisan na to da ostane pod kontrolom do te mjere da "ugasi" svoje osjećaje i mentalno se ukloni iz situacije. Jasno je da to rade radi osjećaja samoodržanja, ali teško je s njima komunicirati kad su toliko udaljeni.

VODOLIJE (20. januara - 18. februara)

Njihova mračna strana nastupa onog trena kada im se suprotstavite. Ponekad će se založiti za nešto što ih uopšte ne zanima, tako strastveno da su se spremni upustiti i u fizički obračun, što ih puni energijom. Drugim riječima, uzburkaće vode bez obzira na posljedice, samo zato što je to njima zabavno. To je njihov način da se opuste. Nažalost, ne shvataju da zbog toga ponekad izgledaju kao budale.

RIBE (19. februara - 20. marta)

Ribe zastrašuju svojim negativnim razmišljanjem. Postoje slučajevi kada postaju krajnje pesimistični, pogotovo ako stvari ne idu onako kako su planirali. Kad pretrpe niz razočaranja, za njih je veliki izazov pogledati stvari s druge, svjetlije, strane. Sve će se činiti mračno i nepravedno, dok odnekud ne dobiju inspiraciju i budu u stanju vidjeti tračak svjetla i dobrote.

