Mračne tajne najbogatije porodice u istoriji: Incesti, prevare, finansiranje ratova

Porodica Rotšild najbogatija je porodica svih vremena. Imali su nenormalnu količinu novca, moć širom svijeta i bili su u centru najznačajnijih trenutaka u dvadesetom vijeku.

Ova porodica oduvijek je bila tajanstvena, o njoj se nije moglo saznati baš sve, a i njihov uticaj je oslabio i nemaju ga više onoliko koliko su ga imali u trenutku kada su bili najbogatiji u svojoj istoriji.

Ipak, mnogi još uvijek vjeruju da su oni pripadnici Novog svjetskog poretka, da nas koriste kao marionete i lete crnim helikopterima iznad naših kuća. Jedina činjenica koju većina ljudi zna o ovoj porodici je da su bogati. Međutim, postoje neke interesantne činjenice o njima.

One uključuju sve: od tajnih društava, ratova, incesta i svega ostalog što možete očekivati od jedne bogate, pomalo disfunkcionalne porodice.

Duga linija incesta

Kad porodica ima više novca nego što ljudi misle da imaju, porodica taj novac želi da zadrži, a jedan od načina kako da to napravi je da se međusobno žene. Rotšildi su na taj način spriječili da u porodicu uđu drugi ljudi i tako počnu polagati pravo na njihov novac.

Mnogima je to neprihvatljivo, ali za njih je to bila dobra finansijska strategija. Cijeli incestni pokret predvodio je osnivač porodice Majer Amšel Rotšild. On je postavio cijelu lozu tako da su ženski članovi porodice Rotšild bile vrlo ograničene s mogućnostima sklapanja braka kada je u pitanju dobijanje nasljedstva.

Jedini način da dobiju svoj novac bio je da se udaju za svoje rođake.

Gladni moći

Mnogi od članova porodice željeli su imati vlast u svojoj zemlji i smatrali su se iznad zakona i zakonodavaca. Amšel Rotšild je navodno jednom rekao: "Dajte mi kontrolu nad ekonomijom zemlje i baš me briga ko joj pravi zakone."

To se u suštini svodi na to da su oni vjerovali da mogu postavljati vlastita pravila dok god imaju dovoljno novca.

Neki tvrde da i današnju cijenu zlata određuje porodica Rotšild. 2004. godine, Nejtan Majer Rotšild i sinovi povukli su se iz biznisa sa zlatom i drugim vrijednim metalima i prepustili svoje mjesto porodici Barkli. Porodica Rotšild imala je glavnu riječ u vezi sa zlatom još 1919. godine, kada se pet vodećih trgovaca u industriji sastajalo dva puta dnevno kako bi namjestili cijenu.

To je Rotšildima i njihovim kolegama dalo moć nad ljudima koji su se držali zlata kao najvrednije imovine, a mnogi to rade i dan danas. U tom dugom periodu od 1919. godine do 2004. godine, sastanci su se održavali svakog dana u kancelarijama Netana Majera Rotšilda.

Bilo je više sumnji za korupciju u vrijeme dok su oni određivali cijenu, ali i nakon toga.

Upravljanje federalnim rezervama SAD

Federalni rezervni sistem je banka koja je u privatnom vlasništvu i gdje SAD drži većinu svog novca. Jedna od glavnih Federalnih rezervi Amerike nalazi se u Njujorku, a u vlasništvu je onih koji su van zemlje. Uopšte se smatra da su porodice Rotšild i Rokfeler imale veliki uticaj u federalnim rezervama SAD-a. Godinama se raspravljalo o stepenu njihovog interesa u Federalnim rezervama.

Neki tvrde da nisu imali nikakav interes, dok drugi vjeruju da je porodica Rotšild imala jako puno uticaja u Americi, ali i u bankarskim sistemima evropskih zemalja, te da su vlasnici većine banaka.

Satanisti

Evo još jedne tajne o kojoj će se raspravljati do kraja vremena: mnogi svjedoci koji su ušli u njihov dom tvrde da su unutra vidjeli znakove poštovanja satane.

Rotšildovi su navodno za stolom držali slobodno mjesto za Gospodara Tame i nikome na tom mjestu nije bilo dozvoljeno da sjedi. Ovaj navod je naravno teško potvrditi, ali u više raznih dokumenata je taj podatak naveden.

Kako bi se dodalo još malo više intriga na ovu priču, o nekim članovima Rotšilda kružila je priča da su svoje ime potpisivali s pečatom kralja Solomona.

Iako se pečat smatrao simbolom jevrejskog naroda, to nije bio zvaničnii simbol u to vrijeme. Tada se na njega gledalo kao simbol koji su koristili satanisti.

Do sada se od teoretičara zavjera moglo čuti puno o tajnim društvima, kao što su Iluminati i Masoni, ali većina tih priča započela je s porodicom Rotšild. Neki smatraju da je riječ o tračevima, više njih tvrdi da je porodica imala veliki interes u tajnim društvima i njihovim finansijama, a za ovaj dio priče o njima postoji više dokaza da su zaista bili članovi nekih od njih.

Jedan zanimljiv trag koji ukazje na to da su Rotšildi stvarno bili u tajnim društvima potiče iz Prvog svjetskog rata. S obzirom da je porodica prisustvovala potpisivanju sporazuma na kraju, ljudi su to pripisali njihovom članstvu u Bavarskim Iluminatima koji su osnovani 1776. godine.

Finansirali više ratova

S obzirom da navodno Rotšildi kontrolišu pola novca na svijetu, oni su bili ti koji su finansirali većinu ratova koji su se dogodili u zadnjih 200 godina. Finansirali su sve još od Napoleonovih ratova pa do Svjetskih ratova 20. vijeka.

Posuđivali su novac vladama zemalja umjesto pojedincima, pa su tako postali i ostali najmoćnija porodica u istoriji svijeta.

Na kraju svakog rata, počeli su zarađivati ogromne svote novca jer su se tada počeli vraćati krediti, a zemljama je trebalo još novca kako bi se nakon rata obnovile, što je za porodicu značilo još više kredita i još više novca. Većina banaka je tokom rata uništena, pa su se vlade mogle obratiti jedino - Rotšildima.

Možda je to razlog zašto se smatra da su bili iznad zakona u većini zemalja.

Čudne zabave

Jedna stvar koja nije pomogla u suzbijanju tračeva o Iluminatima, bile su zabave koje su Rotšildi priređivali. Najpoznatija je ona s koje postoje fotografije iz 1972. godine.

Pozivnice su gostima poslate "naopačke" tako da im je bilo potrebno ogledalo da vide šta piše, a kada biste stigli, svjetla na kući postajala bi jarko crvena. Mnoge od ovih zabava uključivale su neke vrlo čudne dres kodove: nošenje životinja na glavama i maskama s nekoliko lica.

Imali su i čudnu fascinaciju s kavezima za ptice, ali to je možda zbog toga što im je Salvador Dali bio kućni prijatelj.

"Trilion" dolara

Rotšildi su bez sumnje, najbogatija porodica u istoriji. Čudno je što se niko iz porodice ne pojavljuje na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi, ali to ne znači da i dalje nisu najbogatiji.

Porodica tvrdi da je njihovo neto bogatstvo oko 350 milijardi dolara. Razlog za to je što su se vjenčavali među sobom. Međutim, postoje mnogi koji procjenjuju da imaju jedan "trilion" dolara neto vrijednosti.

Prevarom do finansija Engleske

S nečim s čim danas niko ne bi uspio da prođe, Nejtanu Rotšildu je uspjelo nakon bitke kod Vaterloa. On je u to vrijeme praktično bio vlasnik svega u Engleskoj što je imalo veze s novcem.

S obzirom da je imao kontakte, Nejtan je bio u prednosti i mogao je prije svih da razglasi kako će završiti bitka kod Vaterloa. On je okolo zvao i tvrdio da bitka nije izgubljen slučaj, dok su ostali smatrali kako je to gubitak koji će upropastiti državu.

Tako se vjeruje da je Nejtan otišao direktno na Londonsku berzu i prodao sve svoje obveznice britanskoj vladi. Kada su ostali vidjeli šta radi, napravili su istu stvar i tako uzrokovali pad cijena akcija skoro do nule. Kada su se cijene dramatično spustile Nejtan Rotšild je otkupio nazad sve svoje obveznice, ali i sve ostale i tako dobio moć.

