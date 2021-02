Mrmot Fil otkrio kada će kraj zime

Ako je suditi po prognozi mrmota Fila, očekuje nas još šest sedmica zimskih vremenskih prilika.

Dan mrmota tradicionalno se obilježava 2. februara u Pensilvaniji i tada Amerikanci očekuju izlazak mrmota Fila koji, prema vjerovanju, daje prognozu vremena do kraja godine.

Prema vjerovanju, ako mrmot ugleda svoju sijenku ostaju zimski vremenski uslovi, a ako ne vidi sijenku može se očekivati rano proljeće.

JUST IN: Punxsutawney Phil predicts six more weeks of winter after seeing his shadow. https://t.co/kedmTqeAdg pic.twitter.com/ijPDmyd2Ig