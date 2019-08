Mudrosti Homera Simpsona o pivu

Homer Simpson, glavni junak popularne serije "Simpsonovi", poznat je po svojoj bezuslovnoj ljubavi prema krofnama i svojoj porodici. Ovaj smotani, simpatični, naivni i iskreni junak ostao je zapamćen po mnogo čemu, ali se može reći da ga krasi i ljubav prema pivu!

Tokom 28 sezona Homer nas je nebrojeno puta do suza nasmijao smiješnim izjavama o pivu, a ovo su samo neke od najupečatljivijih:

"Hajde da nazdravimo pivu - uzroku i rješenju svih životnih problema!".

"Žena je kao pivo. Izgleda dobro, miriše dobro i proveo bi se kao bos po trnju samo da bi došao do nje."

"Sine, vjeruj mi, ne želiš da piješ pivo. Pivo je piće za očeve i djecu sa lažnom ličnom kartom."

Oh ne, šta li sam to uradio! Razbio sam djetetovu kasicu prasicu zbog par novčića! Pa ovde nema ni za pivo... u stvari, ček da prebrojim opet... oh neeee, nema ni za pivo!"

"Sine, moraš voljeti svoju državu više nego što ja volim svoje hladno pivo na toplo Božićno jutro."

"Ok, mozgu. Ne volim te, niti ti voliš mene, ali hajde da odradimo ovaj posao pa da mogu da se vratim pivu i ubijanju tvojih moždanih ćelija."

"Oh, dušo, nisam se napio, samo sam odletio u čudesan svijet fantazija!"