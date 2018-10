Mumificirani faraon Ramzes dobio pasoš

Nakon 3.000 godina od kada je umro, faraonu Ramzesu II izdat je važeći egipatski pasoš kako bi mogao "otputovati" u Pariz.

Francuski naučnici koji su proučavali posmrtne ostatke faraona rekli su da je mumija ugrožena i da joj je potreban hitan tretman kako bi se spriječilo potpuno propadanje.

Prema francuskom pravu, svako ko ulazi u zemlju, živ ili mrtav, mora imati pasoš. Tako je egipatska vlada izdala pasoš faraonu, a u dijelu gdje piše profesija stavili su "Kralj (preminuli)".

Kada je mumija stigla u Francusku, održane su sve vojne počasti koje su priličile jednom stranom državniku koji je došao u posjetu.

Tokom ispitivanja, "egiptolozi" su bili zainteresirani za mumijin primjetno tanak vrat. Rendgen je otkrio da je vrat imao komad drveta koji je smješten u gornje grudi, u suštini zadržavajući glavu na mjestu. Vjeruje se da je tokom procesa mumifikacije glava slučajno srušena od onih koji su vršili mumifikaciju.

U egipatskoj kulturi, ako bilo koji dio tijela "otpadne", duša tijela ne bi nastavila da postoji u "životu poslije života". Zbog toga, oni koji su obavljali mumifikaciju pažljivo su vratili glavu i stavili drveni štap u vrat da bi se zadržali glava na mjestu.

Utvrđeno je da je Ramzes imao povrede iz ratova. Otkrivena je poveća rupa u donjoj vilici kralja, koja je bila dovoljno velika da doprinese smrti faraona, iako se sa sigurnošću ne može tvrditi da je to bio uzrok smrti. Takođe je utvrđeno da je u posljednjim godinama Ramzes bolovao od artritisa i da je bio pogrbljen u posljednjim godinama svoga života. Mikroskopski pregled ostataka kose utvrdio je da je faraon bio riđokos.

Rezultati ispitivanja su potom dopunjeni i pokazalo se da je faraon bio svijetle puti i rođak sa prahistorijskim i stanovništvom Sredozemlja. To je bio muškarac koji je spadao u berbersko stanovništvo Afrike.

Vladao je Egiptom od 1279. do 1212. prije nove ere. U toku svog života, a umro je kada je imao više od 90 godina (prosječan životni vijek u to vrijeme je bio od 30 do 40 godina), Ramzes II je imao preko sto sinova i nebrojeno mnogo kćerki.

Na prijestolje Egipta je došao sa 25 godina, a titulu "Ramzes Veliki" je zaslužno ponio jer nijedan vladar Egipta prije i poslije njega nije izgradio toliko kolosalnih građevina, spomenika i hramova.

(CDM)