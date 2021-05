Muškarac nakon 2 godine otkrio tajni ormarić u stanu

Tom Hejl iz Londona podjelio je na Tviteru šta mu se desilo i nasmejao sve na ovoj mreži.

Naime, mladić je u svom stanu u kom je živio dvije godine tek otkrio jednu stvar.

"U šoku sam. Živim u stanu već dve godine i tek sam danas otkrio da imam mašinu za sudove. Mislio sam da je to lažni ormarić. Izgubio sam dane života na pranje", napisao je na Tviteru.

Objavio je fotografiju zatvorenog ormarića, ali i otvorenog, odnosno mašine za sudove koju je već napunio tanjirima i drugim posuđem.

Korisnike društvenih mreža njegova objava je nasmejala, a mnogi su komentarisali kako im nije jasno kako ni u jednom trenutku nije povukao ručkicu ormarića za koji je mislio da je lažan.

I am in shock. Lived in this flat for 2 years and only just discovered TODAY it has a dishwasher. I thought it was a fake cupboard