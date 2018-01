Muškarac tvrdi da je došao iz 6000. godine

Muškarac u snimku objavljenom na Youtube kanalu "ApexTV" tvrdi da se vratio iz budućnosti, odnosno 6000. godine i da ima mnogo toga da kaže o budućnosti ove planete, a kao dokaz za to pokazuje mutnu fotografiju futurističkog grada.

Video je dosad je pregledan gotovo 1,6 miliona puta.

Navodni putnik kroz vrijeme tvrdi da je u budućnost otputovao pomoću napredne tehnologije koja postoji već danas, ali vlasti ne žele da javnost zna za nju.

"Moram se skrivati jer ne žele da ljudi ovo znaju. Da me pronađu, bio bih eliminisan", tvrdi.

Iznio je brojne detalje o tome kako se svijet promijenio kroz četiri milenijuma.

"Pronašli smo lijek za rak, postoji mogućnost teleportacije, a putovanje kroz vrijeme je dostupno svakom ko ima dovoljno novca da plati za to iskustvo. Ljudi mogu prisustvovati istorijskim događajima, a za to vrijeme su nevidljivi kako ne bi uticali na događaje", ispričao je on.

Tvrdi da će javnost biti upoznata s mogućnošću putovanja kroz vrijeme već 2028. godine.

Pokazao je mutnu fotografiju futurističkog grada za koji tvrdi da je jedan od najvećih svjetskih gradova, ali nije želio da otkrije koji jer tvrdi da bi tako previše uticao na budućnost.

"Slika je malo mutna, ali to se dogodilo tokom putovanja kroz vrijeme", objasnio je on.

Takođe je ispričao da u 6000. godini čovječanstvo ne predvode ljudi već vještačka inteligencija koja je puno pametnija od ljudi, a prednost joj je da odluke ne donosi na temelju emocija.

Tvrdi da je svijet u 6000. godini poput utopije te da se dobro živi, a mnogi svjetski problemi više ne postoje.

"Postoje kompjuteri u koje ljudi mogu učitati svoje mozgove i tako živjeti zauvijek. Uskoro će takvi kompjuteri zamijeniti ono što nazivamo smrt, a naša svijest nikada neće nestati, već ćemo je slati u svemir", rekao je i dodao da u budućnost nije poslat sam, već s prijateljem koji se nije mogao vratiti jer je "slučajno povezao svoj mozak s kompjuterom za virtualnu stvarnost i ne može izaći".

