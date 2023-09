Muškarac tvrdi da nije spavao od 1962. godine (VIDEO)

Nesanica nije prijatna, to zna svako ko je ikada iskusio. Vijetnamac Thai Ngoc (80) tvrdi da nije spavao 61 godinu.

Sve je počelo tokom Vijetnamskog rata, koji je trajao od 1955. do 1975. godine. Tajlanđanin, koji je još bio tinejdžer kada je počeo rat, nije imao problema sa spavanjem, ali je jednog dana 1962. jednostavno prestao da spava, prenosi portal ladbible.com.

Ngoc je u intervjuu svjetskom putniku i jutjuberu Drewu Binskyju kazao da se sjeća da se te godine prehladio, ali ne zna da li mu je to izazvalo nesanicu, a ni ljekari to nisu mogli potvrditi. Probao je mnoge stvari, od tradicionalnih lijekova do velikih količina alkohola, ali ne može spavati. U početku se nadao da će nesanica nestati, ali sada traje već šest decenija, naveo je on.

Thai Ngoc sa suprugom živi vrlo jednostavnim životom u malom selu na jugu Vijetnama. Pravi i prodaje pirinčano vino za život. On je u intervjuu rekao da je potpuno zadovoljan svojim životom, samo želi da spava.

Ngoc tvrdi da je "najbliže snu" ako popije malo više pirinčanog vina.

"Onda se isključim na sat ili dva. Ležim, ali ne zaspim. Odmaram se malo", rekao je. Dodao je da ne smatra da nesanica loše utiče na njega.

"Ne znam da li je nesanica uticala na moje zdravlje, ali i dalje sam zdrav i mogu raditi na farmi normalno kao i drugi", navodi on.

Ngocova porodica i njegovi prijatelji i komšije takođe tvrde da nikada nisu vidjeli kako 80-godišnjak zaista spava. Ngocova supruga je rekla da je u početku bila zabrinuta zbog muževljeve nesanice, ali se na kraju navikla da on ne spava.

A kako Ngoc provodi sate kada svi drugi spavaju? Obično kuva vino od riže ili radi nešto po kući. Sam je rekao da se ne umara kao većina ljudi, a energiju dobija pijući zeleni čaj i pirinčano vino.

Ngoca nikada nije pregledao specijalista za spavanje. Neki ljekari vjeruju da Vijetnamac možda spava, ali nije svjestan toga, prenosi N1.

Kako je kazao Vikas Wadhwa iz Sleep Services Australia, australijskog centra za istraživanje spavanja, koji je takođe izvještavao o neispavanom Vijetnamcu, neki nesanicu ne razlikuju od budnosti, pa možda Ngoc nakratko zaspi tokom dana, ali jednostavno nije svjestan toga. Ova kratka, ali intenzivna drijemanja, mogu biti dovoljna da Ngoc živi normalno, dodao je Wadhwa.

Stručnjaci koji proučavaju san kažu da niko ne zna tačno zašto ljudi (i druga stvorenja) spavaju, niti je jasno koliko dugo osoba može bez sna.

Najduži rekord je 264 sata ili nešto više od 11 dana. Međutim, efekti dugotrajnog budnog stanja bez sna pojavljuju se relativno brzo. Efekti nalik na pijanstvo pojavljuju se nakon samo 24 sata, koji se samo pogoršavaju kako se vrijeme bez spavanja povećava. Nakon tri dana ljudi obično počnu da haluciniraju i više nisu u stanju da realno sagledavaju svijet oko sebe.

Prema mišljenju stručnjaka, hronični nedostatak sna može povećati rizik od demencije, visokog krvnog pritiska, gojaznosti, dijabetesa, moždanog udara, kardiovaskularnih bolesti, kao i kod depresije i drugih poremećaja raspoloženja.