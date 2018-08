Muškarci se najviše boje žena ova tri horoskopska znaka

Postoje žene koje tačno znaju šta žele i kako će to i da dobiju. Njihova samouvjerenost, hrabrost, inteligencija, pa čak i pomalo nadmoćan stav mnogim muškarcima "utjeruju strah u kosti". Evo koje dame su među njima.

Ovan

Žene rođene u znaku Ovna imaju ekstremno snažnu volju i nemaju dlake na jeziku. Kad ih muškarac pita: "Nešto nije u redu?", dobiće brutalno iskren odgovor.

Blizanci

Tišina u društvu sa ženom rođenom u znaku Blizanaca? To je nemoguće, jer one vole diskusije i to najviše one jako glasne. Ono što je za njih obično plus na poslu, to najčešće preplaši muškarce.

Škorpija

Mačo muškarac nema šanse kod žene rođene u znaku Škorpije. Ona će mu jednim pogledom izbrisati sav njegov muški ponos i ego. Teško će s njom započeti diskusiju, jer će ona uvijek imati u rukavu snažne i neoborive argumente. Prava žena-zmaj.

(b92)