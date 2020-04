Na prodaju Berluskonijeva jahta

​Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni objavio je da prodaje svoju superjahtu za 8,9 miliona funti.

Jahtu pod imenom "Morning Glory", 83-godišnji Berluskoni, kupio je 1999. godine od Ruperta Merdoka.

Medijski mogul, prvobitni vlasnik jahte, naručio je plovilo u kojem je uživao šest godina, na čijoj palubi se i oženio trećom suprugom Vendi Deng, piše Daily Mail.

Potom je jahtu prodao Berluskoniju za procjenjenih 4,5 miliona funti.

Bivši vlasnik fudbalskog kluba „Milano“ kupio je "Morning Glory" i prestao da plovi jahtom koju je do tada koristio – "Principessa Vaivia".

Kako bi novu ljubimicu valjano smjestio, Berluskoni je tražio da se izgradi novo pristanište pored dubljih voda na Karibima.

Izgrađen u brodogradilištu „Perini navi“ u Italiji, brod koji je sada na prodaju je dugačak 48 metara, i može ugostiti 10 putnika u svojim luksuznim kabinama, zajedno sa osam članova posade.

Jedna od rijetkih, potpuno bijelih „Perini navi“ jahti, ima zidove obložene drvetom, i posjeduje impresivan namještaj, uključujući kamin od mermera. Rezervoar ima kapacitet za 42.000 litara goriva.

Former Italian prime minister Silvio Berlusconi's £8.9 million superyacht is up for sale https://t.co/lfp7OPmQDt