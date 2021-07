Na prva dva pitanja u milioneru trošio džokere, smijao mu se i voditelj

Takmičar u britanskoj verziji kviza "Ko želi biti milioner "proslavio" se na društvenim mrežama nakon što je zapeo već na prvom pitanju te bio prisiljen da potroši džoker.

Konor Kim nije znao da odgovori na pitanje "Koji Kit je stekao slavu kao član Roling Stonsa?".

Njegovo vaganje odgovora iznenadilo je voditelja Džeremija Klarksona koji mu se otvoreno smijao.

Kim je nakon premišljanja odlučio da iskoristi džoker "pitaj voditelja" koji postoji u britanskoj i tajlandskoj verziji (Voditelj ne vidi koji je tačan odgovor sve dok takmičar ne da svoj konačan odgovor).

"Ne mogu vjerovati da me plaćaju da odgovorim na ovo", komentarisao je Klarkson i otkrio mu da se radi o Kitu Ričardsu.

Idući džoker Kim je potrošio već na drugom pitanju koje se odnosilo na starinski, pristojniji izraz kojim nekom dajete do znanja da idete u toalet. Bili su ponuđene fraze: "Beating around the bush", "Spending a penny", "Letting off steam" i "Hitting the sack". Kim je ovaj put izabrao džoker pola-pola prije nego je odgovorio da je tačna fraza "Spending a penny".

Na Twitteru su se brzo pojavile sprdnje na njegov račun.

Ali na kraju se ipak Kim zadnji smijao jer je u nastavku pokazao zavidno znanje te kući otišao bogatiji za 125 hiljada funti.

Conor Kim, you’ve just won a 125,000 #WhoWantsToBeAMillionaire pic.twitter.com/Z9ENwx2SwB — Who Wants To Be A Millionaire? (@MillionaireUK) July 24, 2021

(Index.hr)