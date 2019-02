Na snimku olujnog neba uočen NLO?

Policiju Zapadne Australije potpuno je zbunio bizaran snimak kamere za nadzor, nastao tokom oluje koja je u nedjelju uveče izbila kod mjesta Brum na sjeverozapadu zemlje.

Kamera je snimila munje koje paraju nebo, da bi se u, jednom trenutku, na snimku, u gornjem lijevom uglu ekrana, pojavio misteriozni leteći objekat.

"Neindentifikovani leteći objekat" je lebdio nekoliko sekudi, da bi potom nestao iz kadra. Snimak NLO-a izazvao je veliki broj raznovrnih komentara na društvenim mrežama.

I dok neki nisu baš bili ubijeđeni da riječ o vanzemaljskoj letjelici, drugi su tvrdili da su ovoga puta definitivno dobili potvrdu da "mali zeleni" postoje, prenosi Njuzhab.

Oni sumnjičaviji, koji uvijek traže razlog svega, pretpostavili su da je u pitanju odsjaj svjetla od sočivo kamere ili refleksija fara automobila (iz donjeg desnog ugla), koji je u vrijeme nastanka snimka tuda prolazio.

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone