Na splitskoj plaži ostavljen klavir iz 19. veka: Vrijedi skoro kao novi auto

Na splitskim Bačvicama neko je ostavio koncertni klavir iz 19. veka kome je i u oštećenom stanju cijena vrtoglava.

"Ako neko želi, neka dođe i pokupi ovaj stari piano forte. Stoji tako otužno na kiši", napisala je u grupi Split i oko Splita žena koja ga je pronašla na prelijepoj splitskoj plaži.

Skupi instrument sa dirkama od slonovače, istražila je Splićanka, vrijedi skoro kao novi auto.

"Radi se o koncertnom klaviru iz 19. veka i u oštećenom stanju cijena mu je vrtoglava - može se kupiti novi auto", dodaje.

Instrument je proizvodio Alois Girikovski u Beču i to od 1853. do 1893., a dirke su izrađene od slonovače. "Girikowsky & Sohn" je bila jedna od porodičnih kompanija koja se bavila proizvodnjom klavira u Beču u to vrijeme, piše Morski.hr.

Fotografije klavira možete pogledati OVDJE.