Najbolji restoran na svijetu smješten u "koralni greben"

Kako izgleda najbolji restoran na svijetu i šta je potrebno da restoran postane najbolji. Ukusna hrana, nezaboravni ambijent, ljubazno osoblje ili besprekorna usluga?

Restoran "Koral", u okviru luksuznog hotela "Apurva Kempinski" u Nusa Dui, fantastičan je primjer i s pravom je proglašen najsavršenijim restoranom na svijetu prema "Travelers' Choice Awards 2021".

Svoju titulu, restoran "Koral" stekao je zahvaljujući svom jedinstvenom enterijeru - smješten je u akvarijumski prostor.

