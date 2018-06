Najduži let na svijetu na koji se mogu ukrcati samo "odabrani"

Rekordni let kompanije Singapore Airlines trajat će ravno 18 sati i 45 minuta, a premijeru će doživjeti 11. oktobra ove godine.

Let će spajati Newark (New Jersey) i Singapur, a svojim trajanjem oboriće dosadašnji rekordni let, koji od 2017. povezuje Dohu i Auckland.

U neku ruku, to je čak i logično jer ako leteći provedete više od 18 sati u komadu, ne vidimo kakva smisla ima "gnijezditi" se po neudobnim sjedalima.

Ipak, neki avanturisti pokušali bi i to, samo da se mogu pohvaliti kako su letjeli najdužom rutom na svijetu, ali ipak, ako će to željeti, moraće papreno platiti kartu.

Ali neki putnici ostali su neugodno iznenađeni najavom kompanije kako na ovom letu neće postojati klasična ekonomska klasa, već će putnici birati između 94 sjedala premium ekonomske klase i 67 sjedala biznis klase. Iz aviokompanije su objavili kako su se za ovaj potez odlučili shvativši da na ovako dugim letovima jednostavno treba prilično mnogo komfora.

Rekordno dugački let predstaviće i novi Airbusov model, koji troši značajno manje goriva na dugačkim letovima, ima značajno veće prozore, kvalitetu dotoka vazduha, ali i osvjetljenje koje treba pomoći pri jet lagu.

Udaljenost od Singapura do Newarka iznosi nevjerojatnih 16700 kilometara, a očekuje se kako će karta u jednom smjeru koštati od 1000 dolara naviše.