Najeli se "magičnih gljiva" pa ih gorska služba morala spasavati

LEJK DISTRIKT - Gorska služba spasavanja bila je prisiljena intervenisati kada je grupa šetača uzela "magične gljive" dok su planinarili u Lejk Distriktu tokom uskršnjeg prazničnog vikenda.

Nekoliko ljudi pozvalo je radnike hitne pomoći u subotu kada su naišli na grupu muškaraca u području Stonikrofta i Njulendsa.

Dvojica od njih - uključujući njihovog vozača - nisu se osjećali dobro, ostavljajući druge zabrinute za njihovo zdravlje.

Odvedeni su na sigurno nakon što je 11 volontera iz Kesvik gorske službe spasavanja poslano da ih pronađu. Misija je ukupno trajala dva sata.

