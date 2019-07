Najgora prosidba ikad

Iako brojne mladoženje za svoje buduće supruge žele pripremiti što originalniju prosidbu, uobičajeno je da ih dočekaju u nekom romantičnom okruženju koje uključuje cvijeće, svijeće ili zalazak sunca, ali ne i ovaj mladoženja.

On je svojoj djevojci pripremio prosidbu koju vjerovatno nikad u životu neće zaboraviti. Snimak nastao u Rusiji pokazuje kako je organizovao napad s “otmičarima” koji su nosili maske na licu, te buduću mladu izvukli iz automobila i bacili je na haubu derući se na nju i prijeteći joj pištoljem.

Čini se da mu to nije puno zamjerila jer je, kad joj je postalo jasno da je niko neće ubiti i kad je njen dragi kleknuo na jedno koljeno i pokazao joj prsten, počela oduševljeno vikati i skakati.

Snimak se brzo pojavio na društvenim mrežama uz komentar: “Ovo je ludo čak i za ruske standarde.”

Even by Russian standards, that's just fucking nuts. pic.twitter.com/UjlXOvv4dr