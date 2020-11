Najluđi otkaz ikada: Na razglas rekla sve što joj je na duši

Ova 2020. godina za sve nas bila je veoma teška. Pandemija korona virusa uzdrmala je sve segmente našeg života, izazvala ekonomski kolaps, mnogi ljudi ostali su bez posla, a kako se ne završava, napetost iz mjeseca u mjesec samo raste.

Međutim, za mnoge ljude je ova godina sigurno bila prekretnica i kada je riječ o životnim stavovima, odnosu prema drugima, poslu i prije svega sebi. Tako je jedna mlada djevojka iz Teksasa, nakon dvije godine rada na poslu koji nije voljela riješila da, konačno, da otkaz.

Postoji mnogo načina da napustite posao na miran način, ali Šana miran način nije ni htjela, već je željela da kaže sve što joj je na duši, sve što je trpjela dvije godine i definitivno je željela da to svi čuju.

Naime, ona je otkaz dala preko razglasa i snimak je postavila na društvene mreže.

"Napokon napuštam toksičan posao zbog kojeg sam se osjećala jadno godinu i sedam mjeseci", rekla je 19-godišnjakinja u videu objavljenom na Twitteru i Tiktoku, koji je odmah postao viralan, prenosi "Bizlife.rs".

U nastavku pogledajte video o otkazu koji na Tiktoku ima skoro 7 miliona lajkova sa opisom – Evo i video snimka kako napuštam svoje toksično, seksističko, rasističko radno mjesto.

"Pažnja svim kupcima, saradnicima i menadžerima kompanije Walmart", započela je govor Šana, a zatim prozvala svakog kolegu po imenu, koji joj je nanio nepravdu.

Rekla je da su rasisti, seksisti, perverznjaci, da kompanija loše tretira zaposlene i to je sve "začinila" brojnim psovkama. Ona se, međutim, lijepo oprostila od jedne svoje koleginice.

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy