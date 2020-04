Najluđi upad u kadar ikada: "Izlazi napolje!"

Brojni gosti televizijskih emisija uključuju se direktno u program iz svojih kuća zbog mjera karantina, a jedno je počelo da se širi društvenim mrežama kao najsmješnije zbog neočekivanog upada u uključenje.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se gost, engleski pisac Ajvor Badiel koji počinje da govori poslije pitanja voditeljke.

U jednom trenutku vrata iza njega se otvaraju i ulazi njegov sin.

Gost ga ispsuje i izbaci napolje, a onda se najnormalnije vrati razgovoru sa voditeljkom uz riječi "Izvinite".

Badijelov video postao je viralan, a mnogi su ispostavili da je stvaran. Međutim, ispostavilo se da je pisac zapravo namontirao svoje "gostovanje" da bi se našalio sa novim načinom televizijskog izvještavanja, prenosi "Sputnjik".

Adorable moment man interrupted by his son on live TV pic.twitter.com/zmORymLbNh