Najmisterioznije mjesto na Krimu: Šta krije rt Meganom

Rt Meganom bio je okružen aurom misterije još u sovjetsko vrijeme, samo što je u to doba bio zabranjen ulaz na rt, a danas su mnogi turisti svjedoci čudnih događaja i pojava koje se dešavaju na ovom mjestu, pišu ruski mediji.

Karakteristike "Krimskog Tunisa"

Rt Meganom, čije se ime sa grčkog može prevesti kao "velika kuća" ili "veliko imanje", nalazi se između poznatih krimskih gradova Sudaka i Feodosije.

Šetnja do ovog rta namijenjena je isključivo obučenim turistima, a krajnja destinacija ovog putovanja nije za svakoga. Činjenica je da je Meganom najsuvlje mjesto na Krimu. Ima samo trave i kamenja, a karakteriše ga topla klima i oštri vjetrovi..

Nije iznenađujuće što su Meganom prozvali "krimski Tunis". Ipak, ovaj rt privlači pažnju ne samo Krimljana, već i gostiju crnomorske obale.

Tatjana Golovina u publikaciji "Šetnje Krimom" piše da se stjenama Meganoma možete diviti zauvjek, jer ih je isprala erozija i morska voda.

Rt je poznat i po svojim pustinjama - zemljištu neprikladnom za poljoprivredu, koje formira bizarne obrasce. A sama priroda je "napravila" ogromne zube od Meganom gline.

Foto: Screenshot / YouTube

Anomalne pojave

"Međutim, više od ostalih, rt Meganom privlači ljubitelje ezoterije i ufologe koji proučavaju fenomen NLO-a (neidentifikovanih letećih objekata). Potonji smatraju ovo mjesto jednim od najmisterioznijih na Krimu, jer se ovdje uočavaju različiti anomalni fenomeni. To su žuti krugovi koji se pojavljuju na površini rta, koji s vremenom počinju blijediti. Životinje i ljudi koji se u tim trenucima nađu u blizini osjećaju razne bolesti. Osim toga, turisti koji putuju teritorijom Meganoma često nailaze na duhove koji ih navode da zalutaju i ih vode do litica", ovako o abnormalnim pojavama na rtu piše ruski portal "Russian Seven".

Zato su ezoteričari uvjereni da je Meganom neka vrsta "tačke moći". Ova okolnost tjera sve više novih praktikanata da grade crkve i oltare.

Da bi se povezali sa onostranim ili univerzumom, sljedbenici religijskih i ezoteričnih učenja ovdje se mole.

Razlozi za pojavu misteriozne slave

U međuvremenu, razlozi za misterioznu slavu rta Meganoma su prosti. Prema Juliji Ljalušini, aura misterije oko Meganoma pojavila se još u sovjetskim godinama, kada su ovdje bile vojne baze. Ove baze su bile povjerljive, pa je običnim ljudima bio zabranjen ulazak na rt.

Ljulašina ne sumnja da se zbog toga među običnim ljudima šire glasine o stvarnim bitkama koje su se na Meganomu vodile između ruske vojske i vanzemaljaca. Takođe, rt Meganom, u blizini kojeg nema naselja, neki smatraju direktnim "svjedokom" događaja opisanih u Homerovoj Odiseji.

Konkretno, kiklop Polifem je bio "naseljen" ljudskim glasinama na rt. Ovo ima nekog smisla, jer su, prema radnji Odiseje, vode Crnog mora bile mjesto gdje su se odvijale neke od Homerovih priča. Štaviše, mnogi vjeruju da Meganom skriva od ljudskih očiju kapije u kraljevstvo Hada, gdje žive duše mrtvih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.