Najromantičnije iznenađenje se pretvorilo u horor

Krevet prekriven samo laticama ruža je jedna od najromantičnijih i najljepših iznenađenja koju većina žena priželjkuje od svog partnera.

Tako je jedan zaljubljeni muškarac kupio novi set posteljine na kojoj su iscrtane ruže. Odmah je postavio na krevet u želji da iznenadi svoju ljepšu polovinu i da joj priredi pravi ugođaj.

Međutim, ubrzo je zažalio zbog toga kada je shvatio da njegov krevet ne izgleda nimalo romantično već više kao jeziva horor scena.

Zapravo, ruže na jastucima i latice koje su rasute po krevetu sve su podsjetile na prilično jezivo prskanje krvi.

Muškarac je potom na svom Twitter nalogu objavio fotografiju svog neuspjelog romantičnog iznenađenja...

"Neprijatan trenutak kada shvatiš da tvoj romantični set posteljine sa ružama na krevetu izgleda kao jezivo mjesto zločina", napisao je ispod objave.

That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene... pic.twitter.com/JATDMpFBQT