​Tokom života Nikolaj Ivanovič Pirogov je bio jedan od najbriljantnijih medicinskih umova u istoriji. Osmišljavao je tehnike i zahvate koji se koriste i danas.

Kada je umro, zadržao je svoj legendarni status medicinskog genija, ali je dobio i pažnju zbog toga što je postao najstarija moderna mumija na svijetu. Rođen je 1810. godine u Rusiji i proveo je najveći dio života baveći se različitim vrstama hirurških zahvata, razvijajući svoju vlastitu tehniku korištenja različitih materijala kako bi se izliječile slomljene kosti.

Takođe je bio prvi koji je koristio anesteziju van bolnice, spasavajući hiljade života dok je to radio. Smatra se jednim od najvećih ruskih doktora ikad i ocem moderne hirurgije. Pored svega toga, nakon njegove smrti 1881. godine, postao je poznat kao najstarija moderna mumija i kao jedna od najbolje očuvanih. Kao i genije Nikolaj Pirogov, njegova mumija je dobila legendaran status. Vjeruje se da je tijelo ovog hirurga očuvano uz korištenje smjesa i tehnika koje je on sam otkrio i da je to obavio jedan od njegovih učenika David Vivodtsev. Govori se da se naučnici muče već godinama kako bi ponovili isti proces očuvanja tijela, ali da još niko nije dobio iste rezultate. Iako je Pirogovljevo tijelo prikazano u maloj porodičnoj kapeli u ukrajinskom selu po imenu Vinitsa na sobnoj temperaturi duže od 140 godina, nevjerovatno je dobro očuvano. Ostaci Vladimira Lenjina, najpoznatije moderne mumije, se drže na vrlo niskim temperaturama i na njemu se vrše određeni procesi očuvanja dva puta nedjeljno, ali Pirogovljevom tijelu nije potrebna briga, osim brisanja prašine sa staklenog kovčega. Kapela u kojoj se tijelo ovog doktora nalazi je dio Pirogov muzeja u Vinitsi. Posjetioci dolaze ovamo kako bi naučili o poduhatima legendarnog doktora i naučnika.

(ODDITYCENTRAL)