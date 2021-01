Najstarija slika na svijetu prikazuje svinju

Arheolozi su pronašli najstariju sliku na svijetu i to je - prikaz bradavičaste svinje.

Istraživanjem najranijeg bavljenja umjetnošću, ispostavilo se da je rana umjetnost ljudi bila vrlo zastupljena u jugoistočnoj Aziji.

Jedno od djela to i dokazuje - umjetnici koji su oslikavali zid pećine Sulavezi, prije više od 45.500 godina, prikazivali su kompletnu socijalnu interakciju između bradavičastih svinja.

Slika bradavičaste svinje pronađene u pećini u Indoneziji stara je najmanje 45.500 godina, i to je čini najstarijim poznatim prikazom određene figure na svijetu.

Look at this beauty! The world's oldest known cave painting was just found in Indonesia. This picture of a wild pig was made at least 45,500 years ago. pic.twitter.com/9G73SmnCx0