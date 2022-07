Najstariji italijanski student dobio drugu diplomu sa 98 godina

​Đuzepe Paterno (98), postao je najstariji italijanski student koji je dobio diplomu i to - ponovno.

Paterno je odbranio magistarski rad iz istorije i filozofije na univerzitetu u Palermu i tako dodao magisterijum diplomi istih nauka koje je završio prije dvije godine.

Ponovno je prošao posljednji ispit s najvišim ocjenama, saopštila je njegova ponosna porodica na Facebooku.

Novopečeni magistar ne planira da se odmara i želi da na svojoj pisaćoj mašini, u koju ima povjerenje, napiše roman.

Paterno je rođen 1923. godine i odrastao je u siromašnoj porodici na Siciliji. Uprkos svojoj ljubavi prema knjigama i učenju, kao mladić nije imao mogućnosti da pohađa univerzitet. Umjesto toga je služio u mornarici, a kasnije radio kao željeznički radnik, prenosi N1.

98-year-old Giuseppe Paterno became the oldest student graduate in Italy for a second time, two years after he got a degree from the University of Palermo https://t.co/JGiMOc0LlN pic.twitter.com/DxryomKXbT