Najveći perfekcionisti među horoskopskim znakovima

Neki ljudi će otaljati posao i odraditi ga na brzinu, dok će drugi da se posvete i najmanjem detalju.

Ako pripadate drugoj grupi, vjerovatno ste perfekcionisti. Volite kad su stvari organizovane, kad je sve uredno i kad se i najmanja sitnica uklapa u cjelinu.

Savršenstvo je često nedostižno, ali perfekcionisti će se uvijek truditi da mu se što više približe.

Uvijek je dobro imati perfekcioniste u svom timu jer će se oni pobrinuti za planove i organizaciju, ali nije im strano ni da naporno rade kako bi se sve ostvarilo. Međutim, neke ljude će mnogo nervirati njihova težnja za savršenstvom i potreba za kontrolom.

Lav

Lavovi će uvijek da izaberu red prije nego haos, jer će tako imati bolju kontrolu nad onim što žele da postignu. Oni uvijek žele da budu prvi i najbolji u svemu, a najbolji put do prvog mjesta za njih je stvaranje plana za uspjeh kojeg će se uporno držati. Svjesni su da ne može sve uvijek da bude savršeno, a u nekim stvarima ne odustaju. Nikad ništa neće napraviti napola, bez obzira na to o kakvoj se sitnici radilo. Kako bi onda kasnije mogli da se dive svom uspjehu, ako znaju da nisu savršeno odradili svaki korak?

Djevica

Djevice su prava definicija perfekcionista. Uvijek su u potrazi za novim projektima i prilikama da pokažu koliko su organizovane i posvećene detaljima. Da li poznajete one ljude koji uvijek imaju najčišći stan, najorganizovaniji sto u kancelariji i planer na kom su aktivnosti označene različitim bojama? Da, to su djevice. Za njih je savršenstvo potreba i smatraju da moraš da budeš perfekcionist kako bi uspješno obavljao stvari i dobio osjećaj da je nešto postignuto. Sve manje od savršenog je razočaravajuće (a to se odnosi i na ljude).

Vaga

Vage razumiju balans, znaju da u haosu uvijek mora da postoji malo reda i obrnuto. Neće se slomiti da bi sve bilo savršeno, ali kad vide da im je previše nereda i haosa u životu, znaju da je vrijeme da zasuču rukave. Oni svoje savršenstvo pronalaze u čvrstim opcijama i za njih je najgore kad čuju "možda".

