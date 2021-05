Nakon 50 kilometara shvatio da je zaboravio trudnu ženu na odmaralištu

Mlada porodica, koja se vozila auto-putem od Gornje Bavarske do Sjeverne Rajne-Vestfalije tokom noći sa subote na nedjelju, neće uskoro zaboraviti tu vožnju.

Vozač automobila, njegova trudna žena i njihovo 11-mjesečno dijete zaustavili su se na odmaralištu neposredno prije izlaska iz Pomersfeldena. No, nažalost putovanje se nastavilo bez trudne 28-godišnjakinje. Trudnica je htjela pričekati muža u autu sa svojim djetetom dok je on otišao do toaleta, ali onda je i ona spontano odlučila otići do toaleta, piše Fenix magazin, a prenosi Večernji.hr.

Čini se da muškarac to nije primijetio nakon povratka u automobil i započeo je vožnju bez svoje trudne drage. Vjerovatno je mislila da je u "pogrešnom filmu" kad je došla na parkiralište, a automobil i porodicu nije mogla pronaći. Bez jakne i bez mobilnog telefona, obratila se ljudima u blizini, koji su pozvali policiju.

Vozač je tek nakon 50 kilometara shvatio da je njegova supruga još uvijek na odmoralištu, prije nego što se odmah okrenuo i krenuo prema njoj. Policija je trudnicu odvezla prema muškarcu u policijskom automobilu. Srećom, nakon nekog vremena porodica se pronašla negdje na auto-putu A3.