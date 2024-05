Napravili najduži baget: Postavili svjetski rekord i ušli u Ginisa (VIDEO)

​Hleb je upravo ono po čemu je prepoznatljiva Francuska, pored naravno vina, strasti i sireva. Onda i ne treba da nas čudi informacija da su pekari iz ove zemlje napravili najduži baget na svijetu i tako ušli u Ginisovu knjigu rekorda.

Dužina bageta je 140.53 metra, tako je nadmašio prethodni rekord od 132.62 metra koji je bio aktuelan skoro pet godina.

Pripremalo ga je čak 18 pekara i sama priprema je počela u tri ujutru po lokalnom vremenu. Na pečenje su baget stavili u pet ujutru, a za tu priliku je dizajnirana posebna pokretna pećnica.

Kada je ispečen, dio bageta je isječen, namazan čokoladnim kremom i podijeljen okupljenima. Drugi dio je dat lokalnom omladinskom udruženju kako bi te večeri podijelili beskućnicima.

Ova vekna je ugledala svjetlost dana proteklog vikenda na vidikovcu terase u jednoj zapadnoj komuni u blizini Pariza, piše "CNN".

Prema zvaničnim specifikacijama francuske vlade, tradicionlani francuski baget sastoji se od bijelog brašna, vode, kvasca i soli i sječe se sa pet sječiva dugačkih oko 60 centimetara, prenosi "Ona".

