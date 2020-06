Naručili picu, otvorili kutiju i šokirali se

Jedan američki par naručio je picu, a kada su otvorili kutiju, šokirali su se.

Kobasice na pici bile su poređane u obliku svastike (nacističkog simbola).

Kad je Misti Leska otvorila picu, prvo što je primijetila je da nije isječena, a zatim je zajedno sa suprugom vidjela da su komadi kobasice poređani u obliku svastike.

Radnici picerije su priznali da su se šalili i da ta pica nije trebalo da bude prodata.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! pic.twitter.com/zQaXecN2se