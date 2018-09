Nastavnici engleskog odbijena viza jer ne zna engleski

Nastavnici engleskog je odbijeno pravo da se pridruži svom vjereniku u Velikoj Britaniji nakon što je konzulat zaključio da njeno vladanje engleskim jezikom ne dostiže zadovoljavajući standard. Alehandra Santijago iz Meksika se prijavila za vizu u martu i trebalo je ove godine da se uda za svog partnera Pita O Haru, koji živi u Britaniji.

Tridesetšestogodišnjakinja je bila primorana da se vrati u Meksiko i prijavi za vizu, a onda je obaviještena da nije kvalifikovana da dođe u Veliku Britaniju jer njen test iz engleskog nije odobren.

Advokat ovog para je rekao da je test Santijagove dostigao zadovoljavajući nivo engleskog jezika i da nema legalne osnove za odbijanje zahtjeva. Santijagova se školovala u Dablinu, gdje je i upoznala svog vjerenika, a zajedno su bili godinu dana prije nego što je ona otišla da predaje engleski jezik u Kini i nisu se vidjeli od aprila. Par je čekao već pet mjeseci kako bi dobio odluku o njenoj prijavi za vizu - tri mjeseca više nego što je propisano od strane Velike Britanije. O Hara je okarakterisao vladanje engleskim jezikom njegove vjerenice kao "savršeno". "Ovo nema smisla", rekao je.

"Moj advokat kaže da je ovo trebalo da bude veoma jednostavan proces. Čini se da postoji mnogo inkompetencije koje dolaze od onoga ko je trebalo da odobri vizu. Nije efikasno. Sve ovo je bilo zaista stresno, a prijava za vizu nije jeftina. Troškovi su bili 2.300 dolara, plus troškovi za advokata", rekao je O Hara.

Ovo je prisililo par da odgodi svoje vjenčanje.

"Kada smo predali prijavu u martu, rezervisali smo i mjesto na kojem smo se željeli vjenčati - platili smo depozit za 25. avgust", dodao je. "Rečeno nam je da će proces trajati tri mjeseca, a to bi nam ostavilo dva mjeseca za planiranje vjenčanja. Mjeseci su prošli i nismo ništa čuli. Zvali smo i dobijali uobičajen odgovor: 'Viza je na razmatranju.' Dali bi nam broj koji je trebalo da zovemo i pitali su nas za broj kreditne kartice kako bi mogli naplatiti pozivanje tog broja. Pozvali smo mnogo ljudi na vjenčanje. Alehandrina porodica je rezervisala letove, tako da su oni došli u Veliku Britaniju bez obzira na to što nema vjenčanja, ali Alehandra nije bila u mogućnosti da dođe jer još nema pristup svom pasošu", dodao je on.

Džordana Adams, advokat koji se bavi imigracijom, izjavila je da odgovor koji je Alehandra Santijago dobila nema nikakve osnove. "Za mene ovo nema smisla. Vidjela sam slučajeve kada dokumenti nisu dobro pregledani i kada su zbog toga kandidati nepravedno odbijeni, ali nikada to nisam vidjela u slučaju svadbene vize", rekla je Adamsova. Santijagovoj je rečeno da je njena viza odbijena jer test iz engleskog koji je predala kao dokaz poznavanja jezika ne zadovoljava standarde zakona o imigraciji. Santijagova i O Hara su izjavili da ne znaju šta više mogu da učine po pitanju Alehandrine vize.

