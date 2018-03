Nastavnik u Gani predaje informatiku bez kompjutera

Veliki broj ljudi širom svijeta oduševljen je postupkom nastavnika iz Gane koji informatiku predaje bez kompjutera, tako što učenicima na tabli crta izgled programskog prozora i objašnjava šta koja funkcija radi.

Nastavnik je na svom nalogu na Facebooku postavio nekoliko fotografija iz učionice, na kojima se vidi on ispred table na kojoj je nacrtan početni prozor programa Word.

„Predavanje informatike u školama u Gani je veoma smiješno“, napisao je pored fotografija.

Ričard Apija Akoto objasnio je da mnogo voli svoj posao i svoje učenike, pa onda mora da učini najviše što može sa onim što mu je na raspolaganju.

Akoto je za portal Kvarc naveo da škola u kojoj predaje nije imala kompjutere od 2011. godine, uprkos tome što je jedan dio ispita za upis u srednju školu informatika.

„Ovo mi nije prvi put da ovo radim. Već neko vrijeme se dovijamo kako možemo. Volim da postavljam zanimljive fotografije na Facebook. Nisam znao da će privući ovoliko pažnje“, rekao je Akoto.

Nakon što su fotografije podijeljene hiljade puta i privukle veliki broj komentara, Microsoft je obećao da će obezbijediti Akotu svu potrebnu opremu.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg