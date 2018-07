Naučnici riješili misteriju najstarije boje na svijetu?

Naučnici vjeruju da su otkrili najstariju boju na svijetu.

Istraživači su otkrili pigmente, koje je proizvela prastara mikroskopska cijanobakterija, nakon što su izvadili komade 1,1 milijardi godina starog morskog crnog škriljca duboko ispod pijeska Sahare u Mauritaniji, navodi se u istraživanju objavljenom u naučnom časopisu PNAS.

Naučnici su saopštili da su pigmenti "najstarija biološka boja" i da su više od pola milijarde godina stariji od prethodnih sličnih otkrića.

"Svijetloružičasti pigmenti su molekularni ostaci hlorofila koje su proizveli fotosintetski organizmi nastanjeni u prastarom okeanu, koji je odavno nestao", izjavila je naučnica sa Australijskog nacionalnog univerziteta (ANU) Nur Gueneli, koja je otkrila molekul tokom svog istraživanja u okviru doktorskih studija.

Istraživači su razbili u prah stijene stare milijardu godina i iz njih izvukli i analizirali molekule prastarih organizama. Ostaci su u rasponu od krvavocrvene do jarkoljubičaste u svom koncentrisanom obliku, a svijetloružičaste kad su razrijeđeni, saopštili su naučnici.

"Precizne analize prastarih pigmenata potvrđuju da je sićušna cijanobakterija dominirala osnovom prehrambenog lanca u okeanima prije milijardu godina, što pomaže u objašnjenju zašto u to doba životinje nisu postojale", rekla je Gueneli.

Stijene je prije desetak godina na univerzitete poslala naftna kompanija koja je tražila naftu u saharskoj pustinji.

"Svaka stvar ima boju, a boje nas vraćaju u početak vremena. Ispravniji termin kojim bi se opisalo otkriće bio bi da je to najstarija organska biološka boja", rekao je njemački naučnik sa ANU Johen Broks, viši istraživač koji sarađuje na toj studiji.

To znači da su naučnici pronašli molekul sa biološkim pigmentom star više od milijardu godina, koji je sačuvan do danas. Broks smatra da je to isto kao kada bismo, poslije 100 miliona godina pronašli ostatke kože dinosaurusa sa još netaknutom bojom životinje.

"Činjenica da takav pigment može da preživi toliko dugo vremena izaziva u nama radoznalost i čuđenje", zaključuje on.

(b92/jutranji)