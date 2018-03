Naučno istraživanje: Dodir partnera olakšava bol

Blizina i dodir partnera zaista mogu smanjiti i olakšati bolne trenutke porođaja, dokazala je najnovija studija Pavela Goldstajna, naučnika u oblasti bola na Univerzitetu "Colorado Boulder", koju je objavio u stručnom magazinu PNAS.

Iako je apsolutno svaka žena drugačija, većina njih ipak priznaje kako im je prisustvo njihovih partnera za vrijeme bolnih poroda pomoglo da smanje bol te im je bilo lakše proći kroz taj peri-od.

Naime, studija je inspirisana iskustvom samog vođe studije, nakon što je svoju suprugu držao za ruku tokom rođenja njihove najstarije kćeri.

"Moj dodir pomogao joj je da smanji bol. Nakon toga sam dugo razmišljao o tome. Šta to zapravo znači? Kako joj je to tačno pomoglo? I baš sam zato odlučio dublje da istražim taj fenomen do-dira i bola", objasnio je on.

Pavel je za potrebe ovog konkretnog istraživanja za pomoć zamolio i kolege sa Univerziteta "Ha-ifa". Ono što su otkrili, ukratko glasi;

"Kada dotaknete partnera koji je u nekoj vrsti bola, vaše disanje i otkucaji srca postanu sinhro-nizovani. Time pojačavate empatiju prema svom partneru, zbog čega se zatim sinhronizuju i vaši moždani talasi. A kad se dogodi ovakva sinhroni-zacija, zaista dolazi i do fizičkog smanjenja bola."

Naučnici su proučavali 22 heteroseksualna para u dobi od 23 do 32 godine, a svaki od parova za-jedno je bio barem godinu dana. Nakon što su ih okupili, svaki par stavili su u nekoliko serija sce-narija u trajanju od dva minuta, tokom kojih su im mjerili rad mozga pomoću EEG-a.

Scenariji u kojima su parovi učestvovali uključivali su sjedenje zajedno bez dodirivanja, sjedenje i držanje za ruke te sjedenje u odvoje-nim sobama. Nakon toga, u sve su uključili i si-mulirani bol u obliku blagog peckanja na ruci žene. Tokom svih situacija učesnicama su mjerili rad mozga te upoređivali kretanje moždanih talasa.

"Samo bivanje u nečijoj blizini, sa ili bez dodiri-vanja, bilo je povezano sa sinhronizacijom moždanih alfa talasa, povezanih sa fokusiranom pažnjom. A kad bi se parovi držali za ruke dok bi žena osjećala bol, ta se povezanost dodatno po-jačala", objasnili su naučnici.

Kad bi partner pustio ruku svoje partnerke, a ona bi i dalje osjećala bol, sinhronizacija možda-nih talasa u potpunosti bi prestala, zbog čega su naučnici zaključili kako je upravo dodir bio taj koji je pomogao u smanjivanju bola.

Goldstajn je objasnio da bol u potpunosti ometa sinhronizaciju između partnera, ali dodir je vraća u normalu. Čini se kako su ovim istraživa-njem naučnici uspjeli dokazati kako, osim iskazi-vanja ljubavi, dodirima zaista možemo i izliječiti partnera, koliko god to zvučalo kao najveći kliše na svijetu. Činjenica je da bol uzrokovan blagim peckanjem ne može da se uporedi sa bolom koji neke žene osjećaju tokom poroda. Ipak, bez ob-zira na nedostatke, ovi rezultati mogu poslužiti kao kvalitetna podloga za dalja, opsežnija is-traživanja ovog zanimljivog fenomena, smatraju naučnici.

(PNAS)