Ne može da odraste: Pohvalio se starom "pobjedom", tviteraši ga ismijali

Odrastanje i prolazak kroz pubertet mnogima može da bude veoma naporan period u životu. U to vrijeme, mladi organizam izložen je brojnim promjenama, sa kojima baš i ne zna kako da se pozabavi.

Djevojčicama može ponekad da bude mnogo teže jer su izložene maltretiranju drugara, pogotovo ako osjete neku simpatiju prema njoj.

Mnogi ovu fazu prerastu, ali ne i dječak koji je jednoj Megan zagorčavao život u školi.

Ona se naime šokirala kada joj je prijatelj proslijedio poruku sa svjetski poznate aplikacije za zabavljanje - Tinder.

Na svom profilu jedan mladić je napisao:

"I dalje sam ponosan na dan kada sam postao predsjednik odjeljenja, kada nekoga koga sam smatrao beskrajno dosadnim, uništio sam te Megan", napisao je na svom profilu i to u odjeljku koji stoji poslije njegovih akademskih dostignuća.

"Pobijedio sam Megan i zašto svi to ne bi znali", objasnio je on.

So I lost an 8th grade presidential election 5 years ago and my friend just found the guy who beat me on tinder pic.twitter.com/ghcUZXPNla