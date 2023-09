Nedjeljni horoskop: Šta nam donosi opozicija Sunca i Neptuna

Nedjeljni horoskop od 18. do 24. septembra obilježiće nekoliko važnih planetarnih aspekata, a izdavajaju se opozicija Sunca i Neptuna na početku nedjelje.

Ovan

Početkom nedjelje Ovnovi rizikuju da uđu u situaciju koja će na prvi pogled djelovati bezizlazno. Oni Ovnovi koji budu strpljivi, do četvrtka će pronaći način da riješe nastali problem na najbolji mogući način. U suprotnom, podlegavši nestrpljenju i emocijama, rizikujete da napravite pogrešan izbor čije posljedice ćete još dugo osjećati. Zdravlje će biti prilično dobro, samo se čuvajte prehlade. Finansijski sektor će ostati nepromijenjen u odnosu na prethodnu nedjelju, ali će se na poslu dešavati pozitivne promjene. Što se tiče romantike, bićete zbunjeni navalom obožavalaca i biće izuzetno teško izabrati jednog.

Bik

Ove nedjelje bićete zaokupljeni materijalnom situacijom, zbog opozicije Sunca i Neptuna. Neki od vas će čak napraviti duboku reviziju svojih resursa, sredstava i sposobnosti, sastavljajući neku vrstu plana budućih akcija u materijalnoj sferi. Moguća su kašnjenja kada su novčani prihodi u pitanju na koje ste računali. Teško da ćete izbjeći nerviranje zbog novca. Što se ljubavi tiče, možda ćete žestoko iznervirati partnera jer se ponašate hladno i nezainteresovano. Kada je zdravlje u pitanju, moguće je pogoršanje hroničnih endokrinih bolesti. Tipični predstavnici ovog zemljanog znaka takođe treba da obrate više pažnje na ishranu, i da eliminišu hranu koja je previše slana, masna ili slatka.

Blizanci

Ova nedjelja je Blizancima pripremila mnogo zanimljivih događaja vezanih za profesionalnu sferu. Cijele nedjelje ćete rješavati složene zadatke koje vam je postavio menadžment, a čorbu će zakuvati opozicija Sunca i Neptuna. Navikli ste da se oslanjate na intelekt i teško vam je da uzmete u obzir emocionalnu komponentu problema. A upravo je to ono što se traži od vas. Krajem nedjelje suočićete se s manjkom energije, ali to nije ništa što ne može da riješi druženje s prijateljima za vikend. Finansijska strana života neće izazivati brige. Osim povećanog stresa, zdravlje će biti dobro.

Rak

Nećete biti baš u elementu ove nedjelje, najviše zbog opozicije Sunca i Neptuna. U spektru emocija, preovladavaće melanholija. To će, prije svega, biti povezano s romantičnom sferom života. Gotovo svim tipičnim predstavnicima ovog vodenog znaka predviđaju se nesporazumi i sukobi sa srodnim dušama. Sami Rakovi neće inicirati sukobe, već će se, naprotiv, truditi da izglade situaciju svim sredstvima. Iako bi, ponekad, valjalo da se otvoreno suprostavite i odbacite neopravdane optužbe upućene vama. Profesionalna sfera zahtijevaće posebnu pažnju Rakova zaposlenih u IT sektoru ili u sektoru proizvodnje. Finansijska situacija će biti stabilna, a zdravlje će biti dobro.

Lav

Za Lavove će ova nedjelja biti prilično mirna, pa čak i dosadna, naročito zbog opozicije Sunca i Neptuna. Prilično će vas frustrirati to što ne možete da radite ono što želite. Moraćete da posvetite veliku pažnju rođacima, djeci ili bliskim ljudima, zabave i događaji će biti odloženi. A sastanci sa prijateljima neće donijeti priliv pozitivne energije kakvom se nadate. Malo je vjerovatno da ćete se baviti novim projektima na poslu, prije će biti da ćete morati da sve mane i greške u starih. Zdravlje će biti prilično dobro, jedino na šta treba obratiti pažnju su prejedanje i zloupotreba alkohola. Finansijski prihodi obećavaju da će biti stabilni tokom cijele nedjelje.

Djevica

Ova nedjelja obećava da će biti aktivna i bogata raznovrsnim događajima. Pod uticajem opozicije Sunca i Neptuna, profesionalna sfera će zahtijevati odlučne akcije, čak i sukobe s kolegama, ali će, na kraju, sreća biti na vašoj strani. Imaćete priliku da proširite svoju sferu uticaja, naročito ako se bavite medicinom. Smiješi vam se značajno priznanje ili povećanje prihoda. Zdravlje će biti prilično dobro, osim kod Djevica koje su meoropate. Što se tiče sfere romantike i veza, željećete da zauzmete prilično čvrst i neće vam padati na pamet da pravite kompromise. Razmislite još jednom da li je to dobra taktika.

Vaga

Moraćete da branite svoje lične granice skoro cijele nedjelje, kako na poslu, tako i u odnosima sa voljenima. Relevantna će biti i pitanja vezana za sopstvene životne ciljeve, želje ili planove. Ispostaviće se da se ovi planovi ne poklapaju uvijek sa planovima vaših partnera, kako u poslu, tako i u ljubavnim odnosima. Međutim, razjašnjavanje ovakve situacije pomoći će ne samo da bolje razumijete sebe, već i svoje "saputnike" u životu. Čuvajte se prehlade krajem nedjelje, kao i povreda tokom intenzivnih fizičkih aktivnosti. Ovo posljednje bi trebalo smanjiti najmanje do početka sljedeće nedjelje. Finansijska sfera će zahtijevati povećanu kontrolu nad troškovima.

Škorpija

Ova nedjelja obećava da će biti prilično stabilna i predvidljiva. U profesionalnim poslovima uspjeh će pratiti Škorpije koje se bave trgovinom, bankarstvom i osiguranjem. Dobra finansijska situacija će zadovoljiti većinu Škorpija, koji će tokom ovog perioda biti sklone štednji i smanjenju troškova na najmanju mjeru. Briga o svom zdravlju omogućiće vam da izbjegnete moguće prehlade i povrede, kao i virusne infekcije. Što se tiče sfere romantike, bićete prilično lijeni, što uopšte nije tipično za vas, a sve to zbog opozicije Sunca i Neptuna. Radije ćete provoditi slobodno vrijeme kod kuće, uz knjigu i kućnog ljubimca, nego ga trošiti na sastanke i šetnje pod mjesečinom.

Strijelac

Biće ovo jedna mirna nedjelje u kojoj ćete biti zaokupljeni svakodnevnim poslovima. Jedino što može da unese nervozu jeste problem s djecom, koja će biti pod uticajem opozicije Sunca i neptuna. Ako ste nezaposleni, vrzmaće vam se po glavi ideje o pokretanju sopstvenog posla. Zdravlje se do kraja nedjelje može blago pogoršati zbog mogućih alergija. Lijek za to može biti dobar san, šetnje na svježem vazduhu i umjerena fizička aktivnost. Finansijski prihodi će biti nestabilni, ali to neće uticati na vaše raspoloženje. Romantična sfera može se aktivirati krajem nedjelje za slobodne predstavnike ovog znaka. Prijatelji će se pokazati kao odlične provodadžije.

Jarac

Pred vama je teška nedjelja i pokušajte da se oduprete jakim destruktivnim emocijama koje će vas savladati niotkuda. U profesionalnoj sferi može doći do oštrih i naglih promjena povezanih sa rizikom, zloupotrebom moći ili zloupotrebom ovlašćenja. Ovo posebno može uticati na Jarčeve koji se bave sportom, vojnim poslovima, policijom ili finansijskim špekulacijama. Za porodične Jarčeve nedjelja će doneti sukobe i svađe, a za one koji su i dalje slobodni, naprotiv, sastanke, prijatnu komunikaciju sa suprotnim polom, zanimljiva poznanstva. Ako ste rođeni krajem decembra čuvajte se povreda. A ako ste rođeni u januaru, pogući su skokovi krvnog pritiska.

Vodolija

Bićete zauzeti pomaganjem članovima porodice i rođacima, što će zahtijevati veliku odgovornost i pažnju. Vremena za zabavu i susrete sa prijateljima gotovo da neće ostati. Zdravlje obećava da će biti dobro, pod uslovom da dovoljno spavate i da se zdravo hranite. Uzimanje vitamina i multivitamniskih preparata pomoći će vam da izbjegnete prehlade i infekcije, a redovne šetnje na svežem vazduhu obezbijediće dovoljno snage i energije. U suprotnom, opozicija Sunca i Neptuna bi mogla baš lijepo da vas potkači. Finansijska situacija biće stabilna i predvidljiva, a ako ste usamljeni, krajem nedjelje upoznaćete vrlo zanimljivu osobu.

Ribe

Zbog opozicije Sunca i Neptuna, bićete kao u magli cijele nedjelje. Tek ćete za vikend dobiti nalet snage i energije koji su vam neophodni za rješavanje važnih problema koji su se nedavno nagomilali. Profesionalna sfera tokom ovog perioda vjerovatno neće donijeti zadovoljstvo, a dostignuća u njoj će biti skromna. Finansije vam neće zadavati brige, a zdravlje tipičnih predstavnika ovog vodenog znaka koji boluju od hroničnih bolesti popraviće se do kraja nedjelje. Ljubav vam neće biti prioritet ove nedjelje i svešćete komunikaciju s udvaračima na minimum.

(Lepotaizdravlje.rs)