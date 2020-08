Neizvjesna sudbina vijekovnog hrasta starijeg od Kanade u Torontu

U sijenci oblakodera u centru Toronta ponosno stoji tri vijeka star hrast, a gradske vlasti i građani pokušavaju da očuvaju veličanstveno drvo koje je starije od same Kanade.

Visok 24 metra, crveni hrast u centru Toronta nikao je prije oko 300 godina, u vrijeme kada su francuski istraživači uspostavili trgovačku stanicu na obližnjoj obali jezera Ontario.

Hrast se sada nalazi u privatnom dvorištu u srcu stambenog naselja Nort Jork. Njegovo ogromno stablo obima je pet metara, a naslanja se na kuću iz 60-ih godina.

"It's like a cathedral," comments heritage tree activist Edith George. Toronto City Council opts to save Toronto's oldest tree! https://t.co/1YwSYtCRyG pic.twitter.com/lD0GCaFlg4