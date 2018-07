“Neka Mask gurne svoju podomornicu tamo gdje će da ga boli"

Britanski vozač koji je učestvovao u nedavnom spašavanju dječaka zarobljenih u pećini Tam Luang na Tajlandu poručio je milijarderu Ilonu Masku da "gurne svoju podomornicu tamo gdje će da ga boli".

Osnivač kompanije Tesla motors je, dok je operacija spašavanja još trajala, najvio da je njegova kompanija napravila mini podmornicu, sposobnu da uđe u pećinu kako bi iz nje spasila zarobljene dječake i njihovog fudbalskog trenera.

Podmornicu je na Tajland dopremio sam Mask, ali ona tokom spašavanja nije bila upotrebljavana.

Spasilac Vern Ansvort tvrdi da podmornica nikada ne bi mogla da radi u uslovima kakvi su bili u pećini, čiji izlaz je bio zatvoren usljed bujice koji je stvorila kiša koja je padala nekoliko dana.

Ansvort je, u razgovoru za Si-En-En, rekao da je Mask podmornicu htio da "zadrži za sebe" i da je njeno donošenje na Tajland "ništa drugo do običan pi-ar".

Cave rescuer on Musk: “It was a PR stunt. It had no chance of working.” pic.twitter.com/uPgRMQLkRx