Neobična zanimanja: Prepoznavanje pola pilića i žvakanje žvake

Svi znaju da direktori, advokati i doktori izvrsno zarađuju te su oni uvijek prvi koji padnu na pamet kada se spominju velike plate. No, postoje zanimanja koja nisu tako uobičajena i česta te ne zahtijevaju osmosatno sjedenje u kancelariji, a donose dobro zaradu.

Ljudi su ponekad spremni platiti za gotovo sve što vam padne na pamet, međutim iznenađujuće je koliko su neki neobični poslovi dobro plaćeni.

Ko piše poruke u kolačićima sudbine?

Ako ste ikada otvorili kolačić sudbine u kineskom restoranu i pitali se ko smišlja dovitljive poruke ispisane na papirićima, niste jedini. Oko tri milijarde kolačića sudbine godišnje se proizvede u cijelom svijetu, a pritom ih neko treba i "začiniti" porukama koje su dovoljno inspirativne da ih poželimo ponovo otvoriti.

Ljudi koji stoje iza tih poruka su obično studenti koji pokušavaju dodatno zaraditi. Osobe koje pišu poruke za kolačiće sreće u idealnim uslovima godišnje mogu zaraditi oko 60.000 maraka.

Znate li prepoznati pol pilića?

Vrlo mali broj ljudi zna prepoznati pol pilića, a njihove su vještine i te kako potrebne uzgajivačima. Kako bi razdvojili mužjake od ženki, detaljnim proučavanjem pilićima se pregledaju kosti i krila, a zatim se zavisno od pola odlučuje o njihovoj sudbini. Kokoši i pijetlovi na velikom broju poljoprivrednih imanja vode drukčije živote, zavisno od toga nose li jaja ili se prodaju dok su još mali.

Proizvođačima kopuna, odnosno uškopljenih pijetlova, čije je meso delicija, je važno odrediti pol što ranije kako bi im se prilagodila prehrana. Bez obzira na platu, koja se penje i do 90.000 maraka godišnje, teško je pronaći stručnjake za posao. Kako bi se stekle potrebne vještine, potrebno je i do tri godine usavršavanja, a u Aziji je to zanimanje izuzetno cijenjeno.

Testeri pseće hrane

Neki ljudi su plaćeni da testiraju hranu za pse kako bi procijenili je li dovoljno kvalitetna. Zapošljavaju ih proizvođači, a suprotno uvriježenom mišljenju taj posao ne može raditi svako. Potrebna su izvježbana čula - nakon što hranu pomirišu i okuse, obično je ispljunu. Miris hrane nije presudan samo zbog toga hoće li se svidjeti ljubimcima, nego i vlasnicima. Uostalom, ko želi da mu kuća ima miris po jetricama ili sirovoj ribi? Tester pseće hrane godišnje može zaraditi i 45.000 maraka.

Isprobavač žvakaće gume

Isprobavači žvakaćih guma nekoliko sati sedmično provode vrijeme u procesu stvaranja novih okusa. Kao i kod testiranja pseće hrane, u tom se poslu takođe traže osobe s istančanim njuhom i čulom okusa. Iako žvakanje može zvučati poput dječje igre, tek mali broj ljudi može detektovati okuse poput zelenih ili prezrelih jagoda. Nakon što dobiju posao, moraju provesti još pola godine usavršavajući tehnike i terminologiju kako bi što bolje mogli objasniti svoje iskustvo žvakanja. Osim provjeravanja okusa, potrebno je i duvati balone, mjeriti ih i zabilježiti koliko je truda potrebno da se očiste komadići s lica nakon što puknu. Kao i kod svakog posla, plata zavisi od kompanije koja zapošljava, ali kreće se od 120.000 do 180.000 maraka godišnje.