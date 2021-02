Nerođena beba snimila muzički album

Luca Yupanqui još uvijek je bila u materici svoje majke kada je počela da snima prvi muzički album. Sada se sprema da izda prvi LP na svijetu sa zvukovima iz materice.

Kćerka Elizabeth Hart, članica psih-rok benda Psychic Ills i muzičara Iván Diaz Mathé-a, beba Luca spremna je da krene stopama svojih roditelja, a njen debi LP trebalo bi da izađe 24. aprila ove godine a možda i ranije oko 2. Aprila.

Album sa deset numera nastao je uz pomoć Biosonic MIDI tehnologije; elektrode su postavljene na Hartov stomak, a vibracije fetusa prevedene su u zvuk pomoću sintisajzera. Snimanje koje je pet sati uređeno je u predstojeći LP, nazvano je "Sounds of the Unborn".

Izdavačka kuća Sacred Bones Records opisala je kao "izraz života u njegovom kosmičkom stanju, pred-umu, pred-spekulacijama, pred-uticaju i pred-čovjeku". Lucini roditelji dodali su da je neobičan projekat pokušaj da se odgovori na pitanje šta bi rekla da može da govori i kakvu bi muziku puštala ako bi bila u stanju.

Hart i Diaz Mathe rekli su da su pokušali da intervenišu što je manje moguće, omogućavajući "Lucinoj poruci" da postoji u sirovom obliku. Snimci su montirani prošle godine, u prisustvu bebe Luce, koja je navodno izgledala veoma svjesna šta se događa.

"Njena svijest o tome šta se dešava bila je zapanjujuća", rekli su roditelji Luce Yupanqui

"Otvorila bi oči široko i zagledala se u svoje roditelje, naizgled prepoznajući sopstvene zvukove iz materice, znajući da oni preispituju one rituale zbog kojih su se okupili kao jedno.

Te sesije miješanja su tehnički prvi put da je Luca čula sopstvenu muziku, ali njena reakcija je jasno stavila do znanja da to zapravo nije slučaj - već je to i doživela."

(zanimljivostidana.com)