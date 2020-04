Nestao najveći Ekvadorski vodopad

Najveći Ekvadorski vodopad čini se da je nestao nakon što je veliki ponor nastao uzvodno i progutao veći dio vode koji se slijevao prema mjestu vodopada.

Vodopad San Rafael na rijeci Koka bio je velika turistička atrakcija i privlačio je desetke hiljada ljudi godišnje. Vodopad je bio visok 45 metara i završavao je u krateru.

Prema snimkama NASA vodopad je nestao i preostala su tri potoka.

Stručnjaci Ekvadorskog ministarstva zaštite okoliša vjeruju da se ponor otvorio uzvodno u februaru ove godine i preusmjerio riječni tok u podzemlje. Naučnici smatraju kako će to dovesti do erozije kanala te time i do promjena u topografiji doline.

Još nije jasno radi li se o prirodnoj pojavi ili je promjena riječnog toka izazvana gradnjom brane uzvodno.