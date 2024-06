Nevjerovatan slučaj: Vagao svinju pa štucao punih 68 godina

Štucanje je iritantno, pa i onda kada traje samo minut ili dva, no Čarls Osborn iz američke savezne države Ajove štucao je punih 68 godina.

Sada ćemo se pozabaviti s ovim zanimljivim slučajem koji iz Osborneove perspektive nije bio nimalo zanimljiv.

Kako je sve počelo?

Počeo je štucati 1922. godine, a to je štucanje trajalo sve do 1990. godine. Samo nekoliko mjeseci nakon prestanka štucanja umro je u 97-oj godini života. Njegovo štucanje počelo je kada je imao samo dvadeset i osam godina, nakon pada na jednoj farmi kada je vagao svinju, a kaže da pri tome nije osjetio nikakvu posebnu bol i da je samo odjednom počeo štucati.

Jedan od ljekara mu je kasnije objasnio da je najvjerovatnije došlo do pucanja žilice u mozgu, a koja je uzrokovala oštećenje moždanog debla, zbog kojega se štucanje nije moglo zaustaviti.

No, kako je štucanje kasnije samo stalo ovu bi teoriju trebalo "baciti u vodu". Tokom štucanja tražio je on pomoć ljekara, ali u tom traženju nije bio sretne ruke. Pomoć mu je donekle pružila prestižna klinika Majo na kojoj mu nisu zaustavili štucanje, ali su ga naučili posebnoj tehnici disanja koja mu je olakšala život u takvom stanju. Počeo je zahvaljujući njoj lakše disati između štucanja, a naučio je i govoriti na poseban način, kako bi uopšte bio u stanju komunicirati s okolinom.

Teorije o štucanju i optimizam

Uprkos svom iritantnom problemu nije izgubio nevjerovatan optimizam i volio se šaliti, zbog čega ga se ljudi sjećaju kao zabavnog lika. Njegov je slučaj do sada najdugotrajniji poznati slučaj štucanja u istoriji, a zbog toga je ušao i u Ginissvu knjigu rekorda. Danas ljekari teoretišu šta je moglo dovesti do tog stanja. Jedni smatraju da je pri svom padu oštetio rebra, a ona su onda pak oštetila dijafragmu koja reguliša disanje. Naime, ako se ošteti dijafragma dolazi do neujednačenog rada ošita što dovodi do štucanja. Drugi smatraju da je imao moždani udar, no kako je on popraćen obično i drugim simptomima poput vrtoglavice i ta teorija je za otpis.

Uobičajeno štucanje je najčešće rezultat pretjerivanja u jelu i piću ili prevelikog gutanja vazduha. No, štucanje koje traje duže od 48 sati smatra se hroničnim stanjem.

Na tržištu danas postoji spravica koja pomaže zaustaviti štucanje. Izumio ju je Ali Seifi, profesor neurohirurgije koji je radeći kao anesteziolog na početku svoje medicinske karijere, primijetio da velik broj ljudi nakon što se probudi iz anestezije ima problem sa štucanjem. Njegova spravica se simpatično naziva HiccAway. Osoba koja štuca usisava vodu kroz taj uređaj, koji nalikuje na slamku ili možda svojim oblikom i na četkicu za zube, što trenutačno ublažava štucanje. Takvo usisavanje vode povlači dijafragmu prema dolje i može prekinuti štucanje, no ne uvijek i ona je više prva pomoć kod neugodnog štucanja nego 100 postotno sredstvo koje ga zaustavlja. Seifi kaže da ima pacijente koji štucaju već decenijama. Kod osoba koje štucaju kroz duži period u liječenju se koriste i sedativi, no problem je što oni uspavljuju, pa osobe teško funkcioniraju. Ljudi koji štucaju imaju obično problema i s hranjenjem, pijenjem, spavanjem i uopšteno sa životom. No Osborn je uspjevao sve to nekako držati pod kontrolom.

Dva braka i osmoro djece

Osborn je svojevremeno za Associated Press izjavio da bi dao sve na svijetu da se može riješiti štucanja. Ipak, uprkos svom ogromnom problemu uspio je voditi koliko-toliko normalan život. Dva puta se ženio i imao osmoro djece. Međutim, imao je sreću što nije štucao za vrijeme počinka. Uz to manje-više mogao je normalno jesti do 70-ih godina prošlog vijeka kada je obroke počeo usitnjavati. Zahvaljujući svojoj upornosti i volji uspijevao je svoju težinu držati stalnom. Nekoliko mjeseci prije smrti prestao je štucati, pa je utješno što mu se želja barem na kratko vrijeme ostvarila.

Ako se može šta priznati ovom čovjeku, to je da je imao stabilan um koji mu je omogućio da živi iz dana u dan sa svojim više nego neugodnim stanjem.

(Povijest.hr)

