Nije znao staviti tanjire u mašinu, deset godina prao na ruke

Objava Majka Meklagina "zapalila" je Twitter i mnoge dobro nasmijala jer nije znao staviti tanjire u mašinu za pranje suđa.

"Uselio sam se u ovu kuću 2008. i oduvijek me je živciralo što je donji nivo u mašini za suđe prenizak da u nju stanu veliki tanjiri. Prao sam ih na ruke cijelo vrijeme. Ove sedmice otkrio sam da se police u mašini mogu podesiti i da tanjuri mogu stati unutra. Deset j... godina!", napisao je Majk i zaradio brojne komentare.

I moved into this house in 2008. It always annoyed me that the lower level of the dishwasher wasn’t tall enough to fit my biggest dinner plates. Been handwashing them all this time. This week I discovered you can raise the upper shelf and all my plates fit fine. TEN FUCKING YEARS