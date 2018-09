Nišlijka priredila razvod sa stilom

Nišlijka Biljana Rupar proslavila je 35. rođendan i razvod braka slavljem "Trauma" sa 100 gostiju u jednoj poznatoj niškoj kafani. Specijalno za tu priliku kafana je bila dekorisana u crnoj i zlatnoj boji, a gosti su dobili pozivnice crne boje sa naslikanom lobanjom.

Slavljenica je bila u modernoj bijeloj venčanici, ali su svi gosti, osim djeveruša, bili obučeni u crno, a crne boje bili su i pokloni i cvijeće koje je dobijala.

Do svečane sale, Rupar je došla crvenim tepihom, ali posutim uvelim ružama.



Arhiteka po struci i vlasnica uspješnog kozmetičkog salona, Rupar je izjavila agenciji Beta da voli slavlja i da za svoje rođendane uvijek okuplja dosta ljudi, tako da je i razvod braka željela da proslavi na taj način.



"Prijateljica mi je pre pet, šest meseci poslala sliku gospođe iz Jagodine koja je proslavila razvod braka. Rekla sam, ukoliko se nekada budem razvodila biće tako, samo mnogo bolje. Tada nisam planirala razvod, ali pošto se tako desilo, rešila sam da ga proslavim", istakla je Rupar.



Ona je kazala da je odlučila da obuče bijelu venčanicu za proslavu razvoda pošto je za svadbeno veselje imala tri vjenčanice - bež, plavu i crnu.



Sa suprugom se, kazala je, razvela sporazumno i ostala u odličnim odnosima.



"Razvod nije dobar, ali je moja poruka svima onima kojima se dogodi da ne treba očajavaju i ne budu kukavice. Nikada se ne zna zašto je to dobro", kazala je Rupar.



Ona je izjavila da je sa bivšim suprugom četiri godine pokušavala da dobije dijete, ali da to nije uspjela i pored liječenja.



"Mesec i po dana nakon razvoda ostala sam u drugom stanju. Rešila sam da zadržim bebu i da budem samohrana majka. Sada sam u trećem mesecu trudnoće, čekam dečaka i zvaće se Gvozden", kazala je Rupar.



Majka slavljenice Biljana Rupar kazala je da i nije bila za to da njena ćerka proslavi razvod braka, ali nije željela da joj se suprotstavi.



"Oduvek smo je vaspitavali da donosi odluke sama, jer se radi o njenom životu. Tako je bilo i kada je odlučila da još kao student arhitekture otvori kozmetički salon, tako je bilo i kad se udavala, a i sada", kazala je Biljana Rupar.