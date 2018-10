Nisu pomogli putniku u invalidskim kolicima, vozač sve istjerao iz busa

Vozač gradskog autobusa u Parizu postao je zvijezda na društvenim mrežama pošto je nedavno istjerao iz vozila sve putnike nezadovoljan što na stajalištu niko nije htio da pomogne putniku u invalidskim kolicima da uđe u autobus, prenosi danas radio Frans enfo.

Vidno nezadvoljan što niko nije htio da se pomjeri sa rampe za kolica, vozač je brzo reagovao, ustao i rekao putnicima da je ovo poslednja stanica i da su svi zamoljeni da izađu. Potom je putniku u invalidskim kolicima koji je bio s bratom pomogao da uđu u vozilo i autobus je krenuo dalje sa ta dva putnika.

Putnici istjerani iz autobusa, među kojima su neki negodovali, čekali su na stajalištu sljedeći autobus.

Putnik u kolicima, koji je paralizovan zbog multipleks skleroze, rekao je da je dirnut gestom jer mu je vozač rekao da se svakome može dogoditi da jednog dana mora da koristi invalidska kolica.

Gest vozača, koji je neki putnik slikao, pozdravljen je na društvenim mrežama.

Vozač koji želio da ostane anoniman, kasnije je rekao da nema nikog u porodici ili od prijatelja u kolicima i da je samo u pitanju "biti malo civilizovan".

