Nova moda: Farmerke sa "flekom od mokraće" (FOTO)

Svjedoci smo novih modnih poduhvata velikih dizajnerskih modnih kuća, koji sve češće počinju da "iritiraju" narod. Sve više dizajnera odbacuje visoku modu i inspiraciju traži u nekim svakodnevnim predmetima ili radnjama.

Recimo, jedan od glavnih dizajnera modne kuće "Balensijaga" Demna Gvazalija, izbacio je kolekciju velikih cegera za kupovinu pod ovim luksuznim brendom. Ovakve torbe, pored već viđenog dizajna, imaju vrtoglave cijene oko 2.000 dolara.

Ali, tu nije kraj čudnim idejama modnih brendova. Već se pisalo o "luksuznim kovertama" od 215 maraka ili "Hermes" kockicama za jamb, a pojavljuju se i komadi odjeće poput suknji od peškira za kupanje, raspalih patika i slično. Većina komentara na ovakvim artiklima su negativni i narod već uveliko smatra da se "bogataši" podsmjevaju običnom narodu zbog ovakvih kolekcija.

Sada internet bruji o još jednoj modnoj "inovaciji" - uflekane farmerke. Ali, fleka ispod struka asocira na mokraćnu nezgodu, kako su i nazvali kasnije ovaj model farmerke sa revije.

Dizajneri iz Londona Džordan Boven i Luka Marčeto, osmislili su urbanu kolekciju "Džordanluka", na čijoj je reviji i debitovao ovaj bizarni par farmerki. Ova prošlogodišnja kolekcija jesen/zima je sada tema diskusije na društvenim mrežama i rijetko ko se suzdržava negativnog komentarisanja.

“Pee Stain” Denim Jeans by Jordan Luca are selling online for $608 pic.twitter.com/Hyy4jCwdKN