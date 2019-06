Nova optička iluzija je zaludila internet

Nova optička iluzija zaludila je internet, a ljudi ne mogu da se slože da li se dijamant pomera ili ne - šta vi kažete? Ovu iluziju napravili su naučnici i nazvali je "perpetual diamond", a cilj im je da pokažu kako mozak može da bude obmanut kontrastom.

Naime, iluzija pokazuje dijamant koji se pomijera gore-dole ili lijevo-desno preko cijelog ekrana.

Međutim, caka je u tome što se dijamant zapravo uopšte ne mrda. Stoji na istom mjestu sve vrijeme, a iluzija mrdanja stvara se menjanjem kontrastnih signala između pozatine i ivica dijamanta. Kretanje gore-dole stvaraju gornje dve ivice koje trepere između crne i bijele boje, dok donje dvije ivice rade suprotno.

Reakcije ljudi kada saznaju da se dijamant ne mrda su poprilično dramatične.

- Pa ovo je jezivo! Kako se ovo uopšte ne mrda?

- Meni više ništa nije jasno i ni u šta ne vjerujem.

Inače, Artur Šapiro, tvorac ove iluzije, kaže da je ključ u udaljenosti - udaljite se od ekrana i vidite koliko možete da se udaljavate prije nego što iluzija nestane.

