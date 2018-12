Novac letio iz blindiranog vozila

Sreća nalaznika novca koji je u četvrtak u vrijeme najveće saobraćajne gužve počeo letjeti iz blindiranog vozila kratkotrajna je - policija je zatražila da se sav novac vrati, a zauzvrat je obećala da neće goniti one koji su ga zadržali.

Policija East Rutherforda je nešto iza osam sati ujutro u četvrtak primila prve pozive o gotovini koja leti iz blindiranog vozila i sudarima koji su nastali kad su vozači napustili svoje automobile loveći novac.

Na videosnimcima objavljenima na društvenim mrežama vide se blindirano vozilo Brinks na cesti 15-ak kilometara od grada Njujorka i ljudi koji trče između vozila hvatajući novac po saobraćajnici.

Early Christmas for NJ commuters! It was raining on Route 3!! @njdotcom @ABC7NY @News12NJ #commute pic.twitter.com/oNC7bs3fZz