Novac stiže za 4 horoskopska znaka: Ko će dobiti pare do 11. februara

Na nebu trenutno nijedna planeta nije retrogradna, što je odlična vijest za sve one koju su očekivali isplatu novca. Kolo sreće se okreće, a astrolozi smatraju da će određeni znakovi imati više sreće na finansijskom planu nego ostali.

Igramo još jedan zvjezdani rulet, Venera je u Ribama, a Sunce u Vodoliji, tako da je planetarna situacija znatno bolja nego prethodnih nedelja.

Ipak, ne treba da zaboravimo da će pun Mjesec u Lavu biti 5. februara, tako da treba da budemo operzni prilikom ulaganja. Zbog Venere u Ribama skloni smo kupovini lijepih stvari, koje su umjetničke.

Ukoliko se pitate ko će imati novac do 11. februara, onda treba da znate da su to horoskopski znakovi Škorpije, Ribe, Ovnovi i Vage.

1. ŠKORPIJA

Jupiter u šestom polju donosi vam priliku za zaradu preko posla. To može da bude i nov poslovni projekat koji će da vam donese novac. Jednostavno ćete imati dobre šanse da dobijete bolje plaćen posao.

2. RIBE

Jupiter u Ovnu osigurava vam dobru zaradu, tako da ne treba da brinete o finansijama. Najviše novca ćete trošiti na stan, tako da vam je to povremeno problem, ali nećete ostati bez para. Jupiter čuva vaše polje finansija, pa nemate šanse da bankrotirate.

3. OVAN

Sreća je na vašoj strani i to do 16. maja, tako da treba da igrate igre na sreću. Osim toga Venera vam donosi novac od nekog posla gdje nećete biti zvanično prijavljeni, ali ćete biti plaćeni za to.

4. VAGA

Mras u Blizancima vam odgovara, pa vam stiže novac iz najmanje dva izvora. Zbog toga nećete morati da brinete o finansijama. Pojedinima Vagama će novac stizati iz stranih izvora finansiranja.

(informer)