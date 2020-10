Novak Đoković vježba francuski pred finale Rolan Garosa

Prvi reket svijeta Novak Đoković, do sada je u nekoliko navrata govorio francuski jezik, ali pred istorijsko finale Rolan Garosa, odlučio je da popravi svoj izgovor.

Uoči 55. susreta sa neprikosnovenim vladarem pariske šljake, Rafaelom Nadalom, Novak Đoković je podijelio na svom nalogu na Twitteru kako sa "pažnjom" vježba francuski izgovor.

On je na društvene mreže okačio video kako vežba francuski jezik i razliku u izgovoru dvije riječi. Novaka je izgleda do sada mučio izgovor riječi "namjera" i "pažnja", koje u francuskom jeziku zvuče skoro identično. Kada je uspio da sve izgovori kako treba, radosno je uzviknuo "Opa"!

With an intention and attention, let’s go #frenchlessons #RolandGarros pic.twitter.com/3jV2lH7NlW