Nove teorije o Isusu: Bio je mišićavo mršav, pun ožiljaka i nije se isticao ljepotom

Duge plave kose, plavih očiju, dugaih, vretenastih udova i 'njegovan' - tako se već vijekovima zamišlja i prikazuje lik Isusa Hrista.

Istoričarka Doan Tejlor sa univerziteta "King's College" u Londonu o misteriju Isusovog izgleda napisala je knjigu pod naslovom "What Did Jesus Look Like", a zaključak jeste da je ličio na većinu svojih savremenika - relativno nizak, maslinaste puti, smeđih očiju, mišićav te vjerovatno kratke kose.

Uz to, s obzirom da je Isus bio tesar, Tejlor zaključuje da je, s obzirom na svoj posao i način života u tom vremenu, vrlo vjerovatno bio i fizički disfigurisan, bilo ožiljcima, starim nesaniranim prelomima ili kožnim bolestima koje su tada harale.

Radi svog fizičkog posla i manjkave prehrane u kombinaciji s arheološkim i antropološkim dokazima zaključak je da je Isus, najvjerovatnije, bio mišićav i 'nabijene' građe.

Zanimljivo je da Stari Zavjet najčešće ne bježi od fizičkih opisa protagonista, pa su tako kraljevi David i Salomon, te patrijarsi poput Abrahama i Mojsija opisivani kao, danas bi se reklo, 'atraktivni'.

Isusov izgled se tretira na sasvim drugačiji način.

Manjak opisa o njegovom liku, tvrdi Tejlor, takođe je poruka koja govori da je Isus izgledao kao "prosječni građanin Judeje".

Na nekim mjestima se opisuje kako je Isus često 'nestao u gomili te da ga nisu mogli pronaći'. U Starom Zavjetu prorok Isaija najavljuje rođenje čovjeka koji neće privlačiti pažnju svojim kraljevskim izgledom, već će ga ljudi slijediti radi riječi koje govori.

Češće se opisuje njegova odjeća nego fizičke karakteristike. U Otkrivenju se opisuje Isus na nebesima, nakon što je napustio ovaj svijet. Piše se o njegovoj glavi i kosi koja je bijela poput snijega ili vune. Njegove oči su kao vatra, u desnoj ruci mu je sedam zvijezda a sjaji kao najsjajnije sunce.

Tejlor nije prva koja je odbacila viziju visokog i plavog 'arijevskog' Isusa Krista, ali prva kontekstualizuje i dovodi u odnos uslove u kojima je Isus živio i radio s njegovim fizičkim izgledom.

Prvi prikazi njegovog izgleda datiraju dvavijeka nakon njegove smrti. Hrišćanski teolog Irinej govori kako Hrišćani tvrde da imaju portret Hrista kojeg je napravio Pontije Pilat - ali za to nema nikakvih dokaza te je vrlo malo vjerovatno.

"Isus je jeo neredovno i malo. Mnogo je hodao, a bavio se radom za koji je trebala fizička izdržljivost i snaga. Bio je mršav, ali mišićavo mršav, a ne vitak i vretenast. Nedostatak opisa i epiteta ukazuje na to da je bio prosječnog izgleda, tj. nije se isticao ljepotom", zaključuje Tejlor i još jednom ponavlja da je većina prikaza Isusa Krista odraz evropskih kulturnih vrijednosti, a ne stvarnosti.

(Express.hr)